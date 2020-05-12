Осторожно и постепенно: Россия начала выход из режима самоизоляции

12 мая ряд регионов России начали выходить из режима самоизоляции, который был введен для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Как это происходит, узнал корреспондент МИЦ «Известия» Виктор Синеок.

Счастья якутских швей и закройщиков не видно под маской. Но они в республике сейчас одни из самых востребованных специалистов. Наряду с сотрудниками химчисток, к которым с утра выстраиваются небольшие очереди.

«Мы уже объявили, что мы открылись. У нас много постоянных клиентов. Они звонят и говорят: вы открылись? Мы открылись. И приходят», — рассказывает директор химчистки Айдар Иванов.

В Якутии сняли ряд ограничений. Начали с отдаленных арктических районов. Но и в столице региона заработали предприятия бытовых услуг. А еще можно заниматься спортом на открытых площадках. Как и в Кемерово. Там разрешили торговать, но не в крупных центрах. Здесь можно сходить в парк, купить одежду и обувь. Непродовольственные магазины открылись и в Липецкой области. Но нигде нельзя близко подходить к незнакомым. Социальная дистанция остается. Как и маски с перчатками. Выход из ограничений не может быть резким. Президент сказал.

«Нужно делать это последовательно, осторожно, шаг за шагом. Кроме того, выход или смягчение режимов ограничений должны проходить при строгом соблюдении всех условий, санитарных требований, которые гарантируют безопасность людей. У нас большая страна. Эпидемиологическая обстановка в регионах разная. Нельзя руководствоваться общей калькой, потому что в одних регионах определенные действия могут создавать неоправданные риски для граждан, а в других, напротив, привести к неоправданным ограничениям для жизни людей, деятельности предприятий», — отметил Владимир Путин.

Для президента главное — здоровье граждан. И с сегодняшнего дня начинается новый этап борьбы за него.

«Мы выбрали путь сбережения жизни и здоровья людей и вместе здесь уже многого добились, многое сделали и многое одолели. И от каждого из нас зависит, чтобы все больше регионов России возвращались к нормальной, привычной жизни», — подчеркнул президент РФ.

Россия вовремя приняла защитные меры, что позволило сохранить жизни многих людей. А теперь позволяет в некоторых регионах снять часть ограничений.

«Да, для ряда территорий, их отдельных предприятий ограничения пока сохраняются. При этом, прошу глав регионов при соблюдении всех требований безопасности везде, где это допустимо, предоставить людям возможность не только выходить из дома, гулять с детьми, индивидуально заниматься спортом. Делать это, конечно, таким образом, чтобы минимизировать угрозу распространения вируса», — обратился к руководителям регионов президент РФ.

Но везде исключены массовые мероприятия. А люди должны быть защищены. У глав регионов нет права на ошибку. Решения они должны согласовывать с санитарными врачами. А люди — соблюдать санитарные правила. Это помогает.

«В России сейчас фиксируется тенденции такая — к снижению темпов прироста. Это снижение составило 4,9 раза за прошедший период. И по состоянию на 11 мая 2020 года темп прироста составил 5,6%», — сообщила заместитель председателя Правительства РФ по вопросам социальной политики Татьяна Голикова.

При этом, почти половина зараженных болеет без симптомов. Значит, болезнь вовремя заметили. Через неделю в России будут делать 300 тысяч тестов в день. И картина станет яснее. Как это работает хорошо видно на примере столицы.

«За 20 дней нарастили в три раза объем тестирования. И до этого также шло наращивание объемов тестирования. Это позволило обеспечить выявляемость заболевших, карантинизацию и лечение. В результате количество госпитализаций в Москве третью неделю остается стабильным и даже снижается», — пояснил мэр Москвы Сергей Собянин.

Кстати, в Москве режим временных ограничений сохраняется до 31 мая. За появление без маски, например, в транспорте будут делать предупреждение. А дальше — штраф четыре-пять тысяч рублей.

А губернаторы, хоть и могут снимать ограничения, несут за них персональную ответственность за последствия. Так, например, о пожилых людях отдельная забота везде. К ним Путин обратился отдельно.

«Родные мои, понимаю, как вам нелегко постоянно быть дома, часто в разлуке со своими детьми, внуками. Но сейчас нужно еще потерпеть. Это не пустые слова, это — вопрос жизни. Режим ограничений пока сохраняется, потому что мы переживаем за вас и делаем все возможное, чтобы оградить вас от угрозы вируса, чтобы эта опасность быстрее прошла», — сказал президент РФ.

Пожилые люди, как раз, поймут и потерпят. Больше усилий над собой нужно сделать активным и молодым гражданам. Чуть-чуть терпения поможет быстрее перейти уже на следующий уровень. И, в конце концов, забыть об этом сложном периоде вообще.

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