Меры по поддержке малого и среднего бизнеса обсудили в Госдуме РФ

Сегодня Госдума рассматривала очередной антикризисный пакет законов. Обсуждали поправки в Налоговый кодекс, в законы о госгарантиях. Также одна из главных задач — поддержка малого и среднего бизнеса, в том числе благодаря льготам по аренде.

«Имея в виду соблюдение баланса, баланса между арендодателями и арендаторами. Не допустима ситуация, когда сегодня арендодатели могут выкручивать арендатору руки и делать все что угодно, а арендатор фактически бесправен», — сказал глава комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ Андрей Макаров.

И сегодня же в Госдуму внесен законопроект, предусматривающий штрафы для государственных и муниципальных служащих за оскорбление граждан. Согласно документу, чиновникам придется заплатить от 50 до 100 тысяч рублей. Инициатива возникла после череды скандалов. Достаточно вспомнить, как в прошлом году экс-руководитель пресс-службы губернатора Иркутской области оскорбила жителей региона, которые пострадали от весеннего паводка. Кроме того, депутаты предлагают увеличить административные штрафы за оскорбление в целом. Для граждан с пяти до 10 тысяч рублей.