Тренер Мишин оценил изменения стоимости прыжков в фигурном катании

Международный союз конькобежцев (ISU) внес изменения в «стоимость» элементов на следующий сезон в фигурном катании. Об этом сообщается на официальном сайте ISU. Тройной лутц подешевел с 5,9 до 5,3 балла, теперь он стоит одинаково с тройным флипом. Также уровняли четверные риттбергер, флип и лутц — они будут оцениваться в 11 баллов.

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Алексей Мишин в беседе с 5-tv.ru назвал эти изменения незначительными, но в целом одобрил решение союза.

«На мой взгляд, это изменение не очень существенное по сравнению с теми, которые были до этого. Например, когда стали засчитывать не очень чисто исполненные прыжки — это существенно повлияло на определение чемпиона. Сейчас я не думаю, что это серьезно повлияет», — заметил Мишин.

По его словам, влияние новых правил будет индивидуально для каждого спортсмена. В свою очередь он предложил повысить в стоимости тройной аксель, так как он имеет свои особенности при исполнении и дается далеко не всем фигуристам.

«Скольжение конька при прыжках лутц, флип, тулуп — оно относительно прямолинейно. В то время как прыжок аксель исполняется с дуги, а тело по инерции движется прямолинейно, это закон Ньютона. И в этом заключается сложность прыжка аксель. Поэтому я думаю, что тройной аксель можно было бы приравнивать к сальхову и тулупу», — заключил тренер.

Между тем в мире фигурного катания разворачивается целая драма. Сразу две фигуристки — Александра Трусова и Вероника Жилина — ушли от тренера Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко. О том, почему это стало «ножом в спину» для наставницы девушек, читайте в материале 5-tv.ru.