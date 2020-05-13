Как подобрать имя ребенку по знаку зодиака?

Какие только горячие споры не случаются в семье, где ждут ребенка. Ведь оба родителя стоят перед важным выбором — какое имя дать малышу? Астрологи считают, что есть некая связь между именем и знаком зодиака, под которым появляется на свет человек. Издание «Детский сад» опубликовало рекомендации, как правильно выбрать имя ребенку, исходя из знаний астрологов.

Овен

Мальчикам этого знака подойдут имена Андрей, Александр, Борис, Юрий и Егор. Они помогут им раскрыть свой потенциал более полно. Девочек лучше называть Аллами, Василисами, Галинами, Жаннами и Александрами. Тогда они вырастут более независимыми и самостоятельными.

Телец

Лучшая совместимость знака наблюдается с именами Илья и Антон. Также подойдут Вадим, Денис, Артур, Матвей, Марк и Никита. Тогда ребенок будет расти жизнелюбивым и счастливым. Для девочек идеальны Антонина и Вероника. Можно также выбрать из списка: Вера, Ирина, Зоя, Карина, Марина, Полина и Диана. У этих барышень будет развита практичность и внимание к своей внешности.

Близнецы

Лучший вариант имени для мальчика-Близнеца — Игорь или Николай. Также рекомендуются Валерий, Георгий, Евгений, Станислав, Даниил, Константин, Эдуард. Эти имена позволяют мальчикам вырасти любознательными и креативными. Девочкам подойдут имена Алиса и Анжелика. Есть и другие подходящие: Оксана, Маргарита, Инга, Алина, Евгения. Дамы с такими именами будут славиться остроумием и красноречием.

Рак

Парень-Рак будет счастлив с именем Андрей или Максим. Возможны варианты: Петр, Арсений, Валентин, Роберт, Леонтий. Для малышек хорошо подойдут имена Юлия и Яна. Или Лилия, Елена, Лолита, Олеся. Они будут романтичными натурами и при этом преданными женами, как и положено женщинам-Ракам.

Лев

Сильные Львы предпочитают звучные имена: Алексей, Антон, Александр, Кирилл, Ярослав, Илья, Руслан, Аполлон. Эти имена укрепят их лидерские качества и целеустремленность. Девушкам хорошо подходят имена Антонина, Диана, Дарья, Кристина, Роза, Юлиана.

Дева

Отлично сочетается с этим знаком Валентин и Степан. Другие варианты: Виктор, Глеб, Константин, Станислав, Тимофей, Феликс, Эрнест. Для девушек лучшее имя Алиса или Анна. Подойдут и Зоя, Кира, Мария, Инна, Регина. С ними девочка будет расти рациональной, аккуратной и спокойной.

Весы

Астрологи утверждают, что лучшее имя для знака — Никита. Подходят также Олег, Филипп, Альберт, Вениамин, Тихон, Леонид, Михаил. Для девочек идеальны имена Елена и Надежда. Кроме того, девочки этого знака растут обаятельными и милыми с именами Софья, Глафира, Любовь, Евгения, Вера.

Скорпион

Этому знаку идет имя Дмитрий, а также Оскар, Ярослав, Артем, Родион, Федор, Юрий. Они придают человек энергичности и темперамента. Для барышень актуальны Екатерина и Мария. Также подойдут Агнесса, Марфа, Яна, Тамара, Таисия, Анастасия.

Стрелец

Мужчины этого знака счастливы с именами Иван и Василий. Также могут придать им уверенности имена Вячеслав, Степан, Станислав, Егор, Александр. Женщинам помогают найти свое «Я» имена Тамара, Алина, Жанна, Марина, Вравара.

Козерог

С этим знаком совместимы имена Бронислав, Артур, Эдуард. Также помогают быть стойкими и рациональными имена Трофим, Максим, Кирилл, Петр, Никон, Глеб, Борис и Василий. «Стрельчихам» подходят имена Ида, Кира, Софья, Рената, Нина, Полина и Ольга. Тогда они растут практичными и трудолюбивыми.

Водолей

Парни этого знака становятся спокойными и раскрывают свой характер с именем Евгений. Способствует саморазвитию одно из имен: Ян, Варфоломей, Вольдемар, Валерий, Всеволод, Глеб, Герман и Илларион. Девочкам идут имена Альбина, Илона, Анна, Белла, Виола, Изольда, Ирина, Эльза, Нонна.

Рыбы

Поможет осуществлять мечты мужчине этого знака имя Вадим. Также придаст сил в жизни одно из имен: Афанасий, Владислав, Илья, Валентин, Фома или Василий. Девушкам идут имена Ева, Амалия, Марта, Полина, Инна, Венера. Они раскрывают в них женственность.

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