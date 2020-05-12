Смертельная авария произошла в ночь на 10 мая.

Известный блогер погиб в аварии в свой день рождения

Фото: Instagram @coreylabarrie

Американский блогер Кори Ла Бэрри погиб в автомобильной аварии в свой день рождения. Как сообщает издание TMZ, ему исполнялось 25 лет.

Смертельная поездка в спорткаре произошла в ночь на 10 мая. За рулем сидел звезда шоу «Мастер тату» Дэниэл Силва, а блогер был на пассажирском сидении. Водитель не справился с управлением и влетел в дерево, в результате удара пострадал именинник. Он скончался в больнице.

Позже стало известно об аресте виновника аварии. По некоторым данным, он был за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Машина двигалась по трассе с высокой скоростью.

Кори Ла Бэрри вел канал в YouTube с аудиторией в 348 тысяч подписчиков. Последний пост он оставил в день аварии, подписав его «Удалю через 24 часа». Теперь под видео поклонники оставляют соболезнования близким погибшего.

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти «отца» хип-хопа Андре Харрела.

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