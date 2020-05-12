Лавров объяснил, почему на Западе умалчивают роль СССР в победе над фашизмом
Глава МИД РФ считает, что американские политики тоже стали жертвами пропаганды.
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Фото, видео: ТАСС / Александр Щербак
Роль СССР в победе над фашизмом умалчивается на Западе из-за действия пропаганды. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Комментарий министра посвящен, в частности, появлению примечательных постов на страницах Белого дома в соцсетях. В его публикациях от 9 мая победителями фашизма были названы только США и Великобритания. Советский Союз при этом не упомянули.
«Меня, честно говоря, не удивляет, когда такого рода вещи звучат, и не потому, что мы подозреваем кого-то из конкретных американских политиков в сознательном затушевывании истории, — это результат обработки общественного сознания, включая и политиков, как выясняется. Они не выработали иммунитет от того, что разносит пропаганда», — высказался министр.
Он отметил, что пропаганда пытается поставить нацистов на одну доску с освободителями Европы от коричневой чумы, а также возложить на СССР равную гитлеровской Германией долю ответственности за начало Второй мировой войны.
«Конечно, это прискорбная история, особенно в связи с тем, что всего пару недель назад, в конце апреля, по поводу 75-й годовщины встречи на Эльбе президенты (Владимир — Прим. ред.) Путин и (Дональд — Прим. ред.) Трамп приняли совместное заявление, где были даны принципиальные оценки той Победы и того вклада, который эта Победа внесла в современное мироустройство», — отметил Лавров.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Германия раскритиковала тех, кто пытается возложить вину за Вторую мировую войну на другие страны. Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас подчеркнул, что это чинит несправедливость по отношению к жертвам и раскалывает Европу.
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