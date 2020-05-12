Россия может вернуться к нормальной жизни летом — Голикова
Вице-премьер подчеркнула, что это будет возможно только при соблюдении мер предосторожности по коронавирусу.
Фото: ТАСС / Михаил Метцель
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что при соблюдении мер предосторожности по коронавирусу Россия сможет вернуться к нормальной жизни уже летом.
Татьяна Голикова подчеркнула — правительство РФ и регионы не манипулируют статистикой для лучших показателей по числу выявленных случаев заболевания коронавирусом. Она также добавила, что первые исследования медиков на иммунитет к COVID-19 показали — 21% обследованных врачей уже переболели коронавирусом.
По данным на 12 мая, в России за сутки выявлено 10 899 новых случаев заболевания COVID-19. Всего в стране зарегистрировано 232 243 инфицированных коронавирусом. Проведено более 5,8 миллиона тестов.
Ранее 5-tv.ru писал, что Россия вышла на второе место по числу подтвержденных случаев коронавируса.
Читайте также
49%
-0.44 79.44
-0.56
Нашли ошибку?