Россия вышла на второе место по числу подтвержденных случаев коронавируса

Россия поднялась на второе место по числу подтвержденных случаев коронавируса. Это следует из подсчетов ТАСС, проведенных на основе заявлений властей разных стран.

Как отмечает агентство, РФ обошла Испанию по количеству инфицированных COVID-19. Согласно обновленной информации, там вирус выявлен у 227 436 человек. В России число зарегистрированных случаев заболевания составляет 232 243. Первыми в списке распространения коронавируса по-прежнему остаются США. Там COVID-19 обнаружили у 1 385 834 человека, согласно данным портала Сoronavirus-monitor.ru.

В то же время Россия занимает второе место в мире по количеству проведенных тестов на COVID-19. В настоящий момент их количество превысило 5,8 миллиона. Как пояснили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), рост заболеваемости коронавирусом в России связан с увеличением проводимых тестов.

При этом показатель смертности от COVID-19 достаточно низкий в сравнении с числом инфицированных. 70-80% пациентов переносят заболевание бессимптомно, уточнили в Роспотребнадзоре.

Представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предположили, что наша страна уже вышла на плато по заболеваемости. Так, по словам специалистов, с 6 мая показатели по заражению опустились ниже ключевого значения в 7%, достигнув 5,5%.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России вылечились от коронавируса 3 711 пациентов.

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