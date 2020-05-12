Россия вышла на второе место по числу подтвержденных случаев коронавируса
По информации Оперативного штаба, в РФ инфицированы 232 243 человека. В Испании, ранее занимавшей второе место, COVID-19 выявлен у 227 436 человек.
Закрыть
Смотрите также:
Сын миллиардера Босова прокомментировал самоубийство отца
В каких девчонок по знаку зодиака влюбляются с первого взгляда
Через несколько дней после развода бывший муж Лолиты показал свою новую семью
Россиян предупредили о майском снеге
Луна сводит с ума? Астролог рассказала об опасности коварного полнолуния в ночь на 7 мая
Со стрижкой придется подождать. Собянин рассказал, что заработает в Москве после 12 мая
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 6 мая, для всех знаков зодиака
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 11 по 17 мая
Может ли вирус оставаться на волосах и почему важно носить головные уборы?
Как обезопасить себя при постоянном контакте с людьми во время пандемии COVID-19?
Фото, видео: ТАСС / Михаил Терещенко
Россия поднялась на второе место по числу подтвержденных случаев коронавируса. Это следует из подсчетов ТАСС, проведенных на основе заявлений властей разных стран.
Как отмечает агентство, РФ обошла Испанию по количеству инфицированных COVID-19. Согласно обновленной информации, там вирус выявлен у 227 436 человек. В России число зарегистрированных случаев заболевания составляет 232 243. Первыми в списке распространения коронавируса по-прежнему остаются США. Там COVID-19 обнаружили у 1 385 834 человека, согласно данным портала Сoronavirus-monitor.ru.
В то же время Россия занимает второе место в мире по количеству проведенных тестов на COVID-19. В настоящий момент их количество превысило 5,8 миллиона. Как пояснили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), рост заболеваемости коронавирусом в России связан с увеличением проводимых тестов.
При этом показатель смертности от COVID-19 достаточно низкий в сравнении с числом инфицированных. 70-80% пациентов переносят заболевание бессимптомно, уточнили в Роспотребнадзоре.
Представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предположили, что наша страна уже вышла на плато по заболеваемости. Так, по словам специалистов, с 6 мая показатели по заражению опустились ниже ключевого значения в 7%, достигнув 5,5%.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России вылечились от коронавируса 3 711 пациентов.
Полезная информация:
- ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:
- телефон горячей линии
Единая горячая линия: 8 800 2000 112
- 12 мая
- «Как игра в карты»: доктор Мясников рассказал о странном поведении коронавируса
- 12 мая
- Спрос на медсестер в регионах Северо-Запада России вырос в десятки раз
- 12 мая
- В России за сутки выявлено 10 899 новых случаев инфицирования COVID-19
- 12 мая
- Загоревшийся в петербургской больнице аппарат ИВЛ, из-за которого погибли пять пациентов, был новым
- 12 мая
- Почему витамины не помогут в борьбе с коронавирусом?
- 12 мая
- Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 12 мая
- 12 мая
- Какие факторы могут «обмануть» тест на коронавирус?
- 12 мая
- Какие маски защищают лучше всего? — мнение специалиста
- 12 мая
- Ученый из США рассказал, что поможет повысить точность прогнозов распространения коронавируса в РФ
- 11 мая
- «Без права на ошибку»: новороссийская чиновница уволена за нарушение самоизоляции
Читайте также
75%
-0.25 80.00
-0.06
Нашли ошибку?