В Госдуму внесли проект закона, позволяющий полиции вскрывать машины

Законопроект, позволяющий полицейским вскрывать машины в случае возникновения угрозы жизни людей, внесен на рассмотрение в Госдуму. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте кабмина.

Официальным представителем правительства при рассмотрении законопроекта в обеих палатах парламента будет замминистра МВД Игорь Зубов, отмечает ТАСС.

Поправки к закону «О полиции», как отмечают в правительстве, нацелены на обеспечение сохранности жизни и здоровья граждан. Согласно новой версии правоохранители смогут вскрывать автомобили частных лиц, если безопасности человека угрожает опасность. Таким случаем может считаться нахождение в машине человека, нуждающегося в помощи или ребенка без присмотра. Кроме того, разблокировать машину полицейские смогут в случае, если в ней забаррикадировался преступник.

Кроме того, закон предлагается дополнить в части разъяснения подозреваемым в преступлении их прав. Также законопроектом предусматривается право полицейских оцеплять жилые дома и места проведения массовых мероприятий, и досматривать тех, кто находится в этой зоне.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что права российских полицейских могут быть расширены.