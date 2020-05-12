В Госдуму внесли проект закона, позволяющий полиции вскрывать машины
Документ был размещен в думской электронной базе данных в среду, 13 мая.
Фото: ТАСС / Дмитрий Феоктистов
Законопроект, позволяющий полицейским вскрывать машины в случае возникновения угрозы жизни людей, внесен на рассмотрение в Госдуму. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте кабмина.
Официальным представителем правительства при рассмотрении законопроекта в обеих палатах парламента будет замминистра МВД Игорь Зубов, отмечает ТАСС.
Поправки к закону «О полиции», как отмечают в правительстве, нацелены на обеспечение сохранности жизни и здоровья граждан. Согласно новой версии правоохранители смогут вскрывать автомобили частных лиц, если безопасности человека угрожает опасность. Таким случаем может считаться нахождение в машине человека, нуждающегося в помощи или ребенка без присмотра. Кроме того, разблокировать машину полицейские смогут в случае, если в ней забаррикадировался преступник.
Кроме того, закон предлагается дополнить в части разъяснения подозреваемым в преступлении их прав. Также законопроектом предусматривается право полицейских оцеплять жилые дома и места проведения массовых мероприятий, и досматривать тех, кто находится в этой зоне.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что права российских полицейских могут быть расширены.
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