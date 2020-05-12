Документ был размещен в думской электронной базе данных в среду, 13 мая.

В Госдуму внесли проект закона, позволяющий полиции вскрывать машины

Фото: ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Законопроект, позволяющий полицейским вскрывать машины в случае возникновения угрозы жизни людей, внесен на рассмотрение в Госдуму. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте кабмина.

Официальным представителем правительства при рассмотрении законопроекта в обеих палатах парламента будет замминистра МВД Игорь Зубов, отмечает ТАСС.

Поправки к закону «О полиции», как отмечают в правительстве, нацелены на обеспечение сохранности жизни и здоровья граждан. Согласно новой версии правоохранители смогут вскрывать автомобили частных лиц, если безопасности человека угрожает опасность. Таким случаем может считаться нахождение в машине человека, нуждающегося в помощи или ребенка без присмотра. Кроме того, разблокировать машину полицейские смогут в случае, если в ней забаррикадировался преступник.

Кроме того, закон предлагается дополнить в части разъяснения подозреваемым в преступлении их прав. Также законопроектом предусматривается право полицейских оцеплять жилые дома и места проведения массовых мероприятий, и досматривать тех, кто находится в этой зоне.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что права российских полицейских могут быть расширены.

Читайте также

+9° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
73.43
-0.44 79.44
-0.56
ТОП-4 знака зодиака, которые чересчур быстро привязываются к возлюбленным

Последние новости

13:42
Мишустин оценил новый пакет поддержки граждан и экономики
13:38
Меган Маркл решила рассказать всю правду о королевской семье
13:31
В Совфеде предложили освободить от НДФЛ выплаты водителям скорой помощи
13:23
Суд отложил рассмотрение дела историка Соколова
13:14
ТОП-4 знака зодиака, которые чересчур быстро привязываются к возлюбленным
13:08
СК РФ отказался смягчить обвинение сестрам Хачатурян — адвокат

Сейчас читают

На улицу, как на праздник: Как изменится мода после пандемии? — мнение Лисовца
Как Анатолий Вассерман выглядел в молодости? — фото
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 мая, для всех знаков зодиака

Новости СМИ2

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок