Брак или халатность? Как из-за аппарата ИВЛ погибли пять пациентов с COVID-19

Пожар в отделении реанимации больницы Святого Георгия, в результате которого погибли пять человек, по предварительным данным, произошел из-за короткого замыкания электрооборудования.

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Фото, видео: Пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу/ТАСС, 5-tv.ru

В Петербурге и Москве в обязательном порядке, в остальных регионах страны добровольно, массово проверяют аппараты ИВЛ. Сегодня в больнице Святого Георгия в Петербурге в пожаре погибли пять пациентов с коронавирусом, были в реанимации. Врачи успели эвакуировать остальных. Три дня назад в Москве, также в «ковидной» больнице, погиб один человек. И там и там — загорелись аппараты «Уральского приборостроительного завода». Новые. Таких по России тысячи. Брак или халатность? — подробности в расследовании корреспондента МИЦ «Известия» Артура Ломидзе.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что глава Петербурга пообещал наградить медиков больницы Святого Георгия за героизм.

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