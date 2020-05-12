Брак или халатность? Как из-за аппарата ИВЛ погибли пять пациентов с COVID-19
Пожар в отделении реанимации больницы Святого Георгия, в результате которого погибли пять человек, по предварительным данным, произошел из-за короткого замыкания электрооборудования.
Закрыть
Смотрите также:
Сын миллиардера Босова прокомментировал самоубийство отца
В каких девчонок по знаку зодиака влюбляются с первого взгляда
Россиян предупредили о майском снеге
Луна сводит с ума? Астролог рассказала об опасности коварного полнолуния в ночь на 7 мая
Со стрижкой придется подождать. Собянин рассказал, что заработает в Москве после 12 мая
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 6 мая, для всех знаков зодиака
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 11 по 17 мая
Может ли вирус оставаться на волосах и почему важно носить головные уборы?
Что скрывается за желанием Чехии помириться с Россией после скандала с памятником
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 8 мая, для всех знаков зодиака
Фото, видео: Пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу/ТАСС, 5-tv.ru
В Петербурге и Москве в обязательном порядке, в остальных регионах страны добровольно, массово проверяют аппараты ИВЛ. Сегодня в больнице Святого Георгия в Петербурге в пожаре погибли пять пациентов с коронавирусом, были в реанимации. Врачи успели эвакуировать остальных. Три дня назад в Москве, также в «ковидной» больнице, погиб один человек. И там и там — загорелись аппараты «Уральского приборостроительного завода». Новые. Таких по России тысячи. Брак или халатность? — подробности в расследовании корреспондента МИЦ «Известия» Артура Ломидзе.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что глава Петербурга пообещал наградить медиков больницы Святого Георгия за героизм.
Читайте также
77%
-0.44 79.44
-0.56
Нашли ошибку?