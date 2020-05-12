В Дептрансе Москвы опровергли накрутку цен на маски и перчатки

Информация о закупке масок и перчаток Московским метрополитеном по низким ценам для продажи с накруткой в 1800% и 450%, распространенная ранее русской службой BBC, не соответствует действительности. Об этом сообщили 5-tv.ru в Департаменте транспорта столицы.

«Ни одной маски или перчатки по указанным в расследовании BBC договорам с низкой ценой не было поставлено, поскольку ни один поставщик не смог привезти их по этим низким ценам. Да, договоры были заключены еще до пандемии, но контрагенты сослались на форс-мажорные обстоятельства и отказались от их исполнения или отложили сроки поставки», — говорится в сообщении Дептранса.

В данный момент представители столичного транспорта расторгают договоры. Стоимость новых масок при закупке их в Китае составит 21-23 рубля по себестоимости без учета транспортировки. Маски, продаваемые в столичной подземке, имеют стандартизированную цену.

«Мы постоянно проводим мониторинг цен на маски и перчатки, продаваемые в городе. Вчера в аптеках и супермаркетах Москвы маски стоили от 32 до 60 рублей, перчатки — от 20 до 43 рублей за пару», — сообщили в Дептарнсе.

В департаменте добавили, что делают все возможное, чтобы обеспечить население средствами индивидуальной защиты, несмотря на трудности с поставками всех товаров, которые востребованы в период пандемии коронавируса.

Обязательный масочный режим начал действовать в Москве и Санкт-Петербурге 12 мая. Все граждане в столице обязаны носить маски и перчатки в общественных местах. В Северной столице также запрещено появление без средств защиты на улицах города. Ранее 5-tv.ru публиковал советы юриста, как не нарваться на штраф из-за «масочного режима».

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