«Без права на ошибку»: новороссийская чиновница уволена за нарушение самоизоляции
В интернете распространилось виде майской вечеринки с шашлыками с участием заместителя мэра города Екатерины Демченко.
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Фото, видео: ТАСС / Феоктистов Дмитрий, Instagram @dyachenko_nvrsk
Заместитель мэра Новороссийска Екатерина Демченко уволена после появления в интернете видео праздничной майской вечеринки на природе с шашлыками, в которой, как сообщалось, участвовала чиновница, нарушив введенные в Краснодарском крае карантинные меры. О кадровом решении сообщил на своей странице в Instagram ее начальник — мэр города Игорь Дяченко.
«Новость о неподобающем поведении муниципального служащего, которую сегодня опубликовали некоторые новостные паблики в интернете, не требует никаких комментариев. Решение принципиальное, кардинальное и однозначное — заместитель Екатерина Демченко покидает свой пост», — написал глава города.
Он подчеркнул, что муниципальные служащие олицетворяют власть города и не должны подрывать авторитет власти своим поведением.
«Без права на ошибку», — завершил свой пост Дяченко.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Роструд разъяснил, за что могут уволить в период карантина.
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