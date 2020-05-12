«Он меня любил»: Екатерина Климова призналась в чувстве вины перед бывшим мужем

Актриса Екатерина Климова призналась в чувстве вины перед первым мужем, от которого ушла к коллеге по цеху Игорю Петренко. Откровенно о личной жизни и ее перипетиях она рассказала в эфире программы Бориса Корчевникова.

Первый муж Екатерины был ювелиром. Он пережил ее поступление в театральное, учебу и многочисленные съемки. Роман с Игорем Петренко начался у нее прямо на площадке, но какое-то время она не позволяла себе уйти из семьи. Признание случилось в один момент, но расставание было долгим и трудным.

«Я помню, я пришла домой со съемок поздно. Честно сказала, что я должна уйти. Не в одночасье, конечно, это произошло. Был первый разговор, пятый, десятый… Он ездил к моему отцу. Конечно, много было разговоров, предостережений, пророчеств, но это не имеет значения, когда ты влюблен. Не может тебя ничто остановить», — вспоминала актриса.

Бывший муж ее любил, уверена Екатерина и сегодня. Но ее теперь гложет чувство вины, хоть они и сохранили теплые отношения до сих пор.

«Сначала было непонимание… Илья меня любил, и я его — как мне казалось. Мы остались друзьями, чего не произошло с Игорем Петровичем. Мы остались в хороших отношениях, но мы не близки. У меня по отношению к Илье осталось чувство вины. Не должна была я так с ним поступать, потому что он очень хороший и добрый человек. Я его по-своему очень люблю до сих пор», — сказала Климова.

Первый супруг, конечно, порывался встретиться со своим соперником и, как говорят в народе, «набить ему морду». Однако от этого импульсивного порыва его отговорил отец актрисы.

Екатерина Климова была замужем трижды. После расставания с первым избранником Ильей Хорошиловым она вышла замуж за Петренко. Но и этот союз распался, они прожили в браке с 2004 года по 2013-й. В 2015 году она вновь пошла под венец, ее мужем стал актер Гела Месхи, но и с ним она развелась, уже в мае 2019 года. Сегодня Климова одна воспитывает четырех детей, у нее две дочери и два сына.

Ранее 5-tv.ru писал, что Екатерина Климова рассказала, что ее тревожит.