«Бывает больно»: Екатерина Климова рассказала, что ее тревожит

Актриса Екатерина Климова призналась, что до сих пор страдает от чрезмерной критики и сплетен вокруг своей персоны. По словам артистки, такие толки заставляют ее переживать, но она понимает, что в этом цена успеха. Разоткровенничалась актриса в эфире Instagram со своей дочерью Лизой.

«Из-за сплетен мне бывает больно, меня это волнует», — сказала звезда.

При этом Климова отметила, что для нее важно самой знать о себе все — и вехи взлетов, и моменты падений. Актриса не так часто рассказывает что-то о своей личной жизни поклонникам. Так, после развода с Гелой Месхи она целиком погрузилась в домашние заботы и воспитание детей, отмечают «Дни.ру». Тем не менее, причина ее расставания с третьим мужем со временем стала известна общественности. Как писал ранее 5-tv.ru, Екатерина Климова рассказала, что не смогла совмещать активную работу и домашний быт.