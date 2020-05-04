Актриса призналась, что не может оставаться равнодушной, когда ее имя обсуждают и сеют сплетни.

«Бывает больно»: Екатерина Климова рассказала, что ее тревожит

Фото: ТАСС / Сергей Карпухин

Актриса Екатерина Климова призналась, что до сих пор страдает от чрезмерной критики и сплетен вокруг своей персоны. По словам артистки, такие толки заставляют ее переживать, но она понимает, что в этом цена успеха. Разоткровенничалась актриса в эфире Instagram со своей дочерью Лизой.

«Из-за сплетен мне бывает больно, меня это волнует», — сказала звезда.

При этом Климова отметила, что для нее важно самой знать о себе все — и вехи взлетов, и моменты падений. Актриса не так часто рассказывает что-то о своей личной жизни поклонникам. Так, после развода с Гелой Месхи она целиком погрузилась в домашние заботы и воспитание детей, отмечают «Дни.ру». Тем не менее, причина ее расставания с третьим мужем со временем стала известна общественности. Как писал ранее 5-tv.ru, Екатерина Климова рассказала, что не смогла совмещать активную работу и домашний быт.

Читайте также

+11° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 71%
72.73
-0.96 79.12
-0.93
ТОП-5 знаков зодиака, перед которыми распахиваются любые двери

Последние новости

19:18
Шокирующие кадры массовой драки на юго-востоке Москвы
19:07
«Бывает больно»: Екатерина Климова рассказала, что ее тревожит
18:56
Песков рассказал о планах Путина на 9 мая
18:48
В Коми спешно сняли баннер в честь Дня Победы с финским солдатом
18:37
Заболевания и смертность от COVID-19 напрямую связаны с нарушением самоизоляции
18:27
«Умею жить экономно»: Звезда фильма «Большая перемена» рассказала о финансовых проблемах

Сейчас читают

Салют, Вера! Топ самых сексуальных мужских и женских имен
«Накануне он мне звонил» — Разин раскрыл подробности смерти композитора «Ласкового мая»
Четвертый клип Little Big набрал больше 100 миллионов просмотров на YouTube

Новости СМИ2

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок