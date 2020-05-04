«Бывает больно»: Екатерина Климова рассказала, что ее тревожит
Актриса призналась, что не может оставаться равнодушной, когда ее имя обсуждают и сеют сплетни.
Фото: ТАСС / Сергей Карпухин
Актриса Екатерина Климова призналась, что до сих пор страдает от чрезмерной критики и сплетен вокруг своей персоны. По словам артистки, такие толки заставляют ее переживать, но она понимает, что в этом цена успеха. Разоткровенничалась актриса в эфире Instagram со своей дочерью Лизой.
«Из-за сплетен мне бывает больно, меня это волнует», — сказала звезда.
При этом Климова отметила, что для нее важно самой знать о себе все — и вехи взлетов, и моменты падений. Актриса не так часто рассказывает что-то о своей личной жизни поклонникам. Так, после развода с Гелой Месхи она целиком погрузилась в домашние заботы и воспитание детей, отмечают «Дни.ру». Тем не менее, причина ее расставания с третьим мужем со временем стала известна общественности. Как писал ранее 5-tv.ru, Екатерина Климова рассказала, что не смогла совмещать активную работу и домашний быт.
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