Что можно и нельзя жителям Петербурга и Ленинградской области после снятия режима самоизоляции
В городе на Неве, как и почти по всей России, смягчаются меры самоизоляции.
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Фото, видео: ТАСС / Коньков Сергей, 5-tv.ru
По 800 рублей на покупку масок и перчаток получат социально незащищенные жители Петербурга — пенсионеры, многодетные и малообеспеченные, почти два миллиона человек. В Северной столице, как и почти по всей России, смягчаются меры самоизоляции, но в масочно-перчаточном режиме.
Степень вольности зависит от эпидситуации в конкретном регионе, так если в Петербурге по-прежнему многого нельзя, то в Ленинградской области, где зараженных в семь раз меньше, уже почти все можно.
Максим Облендер с удовольствием съездил в парикмахерскую и театр.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в регионах начали выходить из режима самоизоляции.
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