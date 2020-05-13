Количество заразившихся COVID-19 в России на 12 мая232 243 человека! Число погибших — 2 116!

Что можно и нельзя жителям Петербурга и Ленинградской области после снятия режима самоизоляции

Эфирная новость 29

В городе на Неве, как и почти по всей России, смягчаются меры самоизоляции.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: ТАСС / Коньков Сергей, 5-tv.ru

По 800 рублей на покупку масок и перчаток получат социально незащищенные жители Петербурга — пенсионеры, многодетные и малообеспеченные, почти два миллиона человек. В Северной столице, как и почти по всей России, смягчаются меры самоизоляции, но в масочно-перчаточном режиме.

Степень вольности зависит от эпидситуации в конкретном регионе, так если в Петербурге по-прежнему многого нельзя, то в Ленинградской области, где зараженных в семь раз меньше, уже почти все можно.

Максим Облендер с удовольствием съездил в парикмахерскую и театр.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в регионах начали выходить из режима самоизоляции.

Полезная информация:

  • ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

  • телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112

Читайте также

+2° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 75%
73.43
-0.44 79.44
-0.56
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:03
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 мая, для всех знаков зодиака
2:20
Что можно и нельзя жителям Петербурга и Ленинградской области после снятия режима самоизоляции
1:21
Яков Теплый. Что можно и категорически нельзя делать 13 мая?
1:13
После громкого хлопка вспыхнула квартира в многоэтажке на юге Москвы — видео
0:53
На сколько хватит профицита бюджета от покупки акций «Сбербанка»
0:39
«Спасибо за красоту»: Маша Вебер подразнила фанатов снимками из Италии

Сейчас читают

Яков Теплый. Что можно и категорически нельзя делать 13 мая?
Ты мое дыхание. Три способа завести мужчину одним прикосновением
«Смотрю и радуюсь»: Собчак удивлена изменениями в жизни Виторгана после развода

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок