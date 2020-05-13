Что можно и нельзя жителям Петербурга и Ленинградской области после снятия режима самоизоляции

По 800 рублей на покупку масок и перчаток получат социально незащищенные жители Петербурга — пенсионеры, многодетные и малообеспеченные, почти два миллиона человек. В Северной столице, как и почти по всей России, смягчаются меры самоизоляции, но в масочно-перчаточном режиме.

Степень вольности зависит от эпидситуации в конкретном регионе, так если в Петербурге по-прежнему многого нельзя, то в Ленинградской области, где зараженных в семь раз меньше, уже почти все можно.

Максим Облендер с удовольствием съездил в парикмахерскую и театр.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в регионах начали выходить из режима самоизоляции.

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