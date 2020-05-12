Кому из петербуржцев выплатят по 800 рублей на покупку перчаток и масок

Власти Санкт-Петербурга единовременно выплатят по 800 рублей льготным категориям граждан на покупку средств индивидуальной защиты в связи с введением в городе масочного режима. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

«Денежная выплата в размере 800 рублей предоставляется петербургским пенсионерам, а также малообеспеченным семьям с детьми, многодетным семьям, семьям, имеющим ребенка-инвалида, и приемным семьям, где воспитываются дети-сироты и которые получают пособия и выплаты за счет средств бюджета Санкт-Петербурга», — говорится в сообщении.

Уточняется, что выплата для многодетных семей будет начисляться за каждого ребенка. Всего поддержку от властей получат более 1,8 миллиона горожан — около трети от населения Северной столицы. Губернатор Александр Беглов уже подписал соответствующее постановление.

Масочный режим действует в Санкт-Петербурге с 12 мая. При выходе на улицу обязательно нужно надевать медицинские маски, респираторы, заменяющие текстильные изделия и перчатки. За несоблюдение режима предусмотрен штраф в размере четырех тысяч рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал со ссылкой на Александра Беглова, как Санкт-Петербург будет жить после 12 мая. Глава города рассказал подробности о масочном режиме, как долго будут действовать ограничения и какие организации уже могут возобновить работу.

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