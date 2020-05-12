Российские регионы постепенно снимают ограничения, с учетом реальной обстановки в каждом населенном пункте. Как подчеркнул президент, выход из режима самоизоляции не может быть резким. Действовать везде по одному сценарию нельзя.

«Нужно делать это последовательно, осторожно, шаг за шагом. Кроме того, выход или смягчение режимов ограничений должны проходить при строгом соблюдении всех условий, санитарных требований, которые гарантируют безопасность людей. У нас большая страна. Эпидемиологическая обстановка в регионах разная. Нельзя руководствоваться общей калькой, потому что в одних регионах определенные действия могут создавать неоправданные риски для граждан, а в других, напротив, привести к неоправданным ограничениям для жизни людей, деятельности предприятий», — сказал Владимир Путин.

В Якутии уже сняли ряд ограничений. Заработали предприятия бытовых услуг. А еще можно заниматься спортом на открытых площадках.

В Мурманской области с этого дня режим самоизоляции отменяется для всех, кроме пожилых людей. В Башкирии разрешено свободно передвигаться по улицам, гулять в парках, играть на детских площадках, но в масках. В Калининградской и Ленинградской областях при соблюдении определенных правил открываются кафе и рестораны, предприятия в сфере услуг, торговли и даже фитнес-центры.

Тем временем, в большинстве регионов действует масочный режим. С этого дня он стал обязательным в Татарстане, Крыму, Туле, Челябинской области, в Москве и Петербурге. Индивидуальные средства защиты можно приобрести в метро двух столиц.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что грозит нарушителям масочного режима в Москве в первый день ограничений.

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