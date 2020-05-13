Чешская журналистка решила «прославиться» и посоветовала послу РФ уехать домой

Сотрудница чешского новостного портала Forum 24 Йогана Говоркова (Johana Hovorková) решила снискать себе «славу» как минимум в России, добиваясь того, чтобы о ней написали коллеги. Дело в том, что гражданка Чехии позволила себе высказывание, не отвечающее духу дипломатических отношений между странами.

Говоркова посоветовала послу Российской Федерации Александру Змеевскому вернуться на родину на фоне раздутой местными журналистами и некоторыми оголтелыми политиками сказки о якобы прибывшем в Прагу россиянине со смертельным ядом рицин. После искусственного внедрения этой информации главе российской дипмиссии стали поступать угрозы, что является неприемлемым в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях 1961 года.

«Очень трогательная история, спасибо, и вот вам наша рекомендация: если господину послу что-то не нравится, то лучше и безопаснее для него, конечно, было бы вернуться домой в Российскую Федерацию», — написала она.

Instagram @johanahovorkova

Также автор материала поддержала «обвинения» своих коллег по якобы подготовке покушений на местных политиков Чехии из-за скандала с варварским уничтожением памятника освободителю Праги от нацистов маршала СССР Ивана Конева.

«Русские ведут себя дерзко, агрессивно и добиваются своих интересов в ущерб нашим. Их посольство является опасным местом», — заявила она.

Журналистка отрицает, что посол РФ подвергается угрозам, несмотря на обращение дипломата за дополнительной охраной в МИД Чехии. Говоркова также добавила, что у Москвы не всегда будут союзники в Праге.

Кстати на сайте, где «подвизается» Говоркова, посреди новостей размещен внушительных размеров баннер с призывом пожертвовать на «независимую чешскую журналистику». Также встречаются «рассуждения» о роли маршала Ивана Конева и Красной армии в исходе Второй Мировой войны — естественно, не в пользу СССР.

Памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу был торжественно открыт 9 мая 1980 года на Площади Интербригады в Праге как историческое напоминание о спасении города от разрушения немецко-фашистскими захватчиками при его освобождении советскими войсками в мае 1945 года. Однако накануне 75-летия Великой Победы над нацизмом власти столицы республики его демонтировали.