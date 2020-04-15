В России остался один регион без зараженных коронавирусом

Последним регионом России, где до сих пор нет ни одного зарегистрированного случая заболевания коронавирусом, остается Республика Алтай. Об этом сообщают в Оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Еще накануне нулевой показатель заболевания был в трех регионах страны — Республике Алтай, на Чукотке и в Ненецком автономном округе. Однако за сутки в последних двух появилось по одному зараженному COVID-19.

На 15 апреля в России зафиксировано 24 490 больных коронавирусом, летальных исходов 198, излечились от инфекции почти две тысячи пациентов. Как сообщал ранее 5-tv.ru, за последние сутки в России заразились 3388 человек. Наиболее подвержены пандемии крупные города. Максимальное число заболевших в Москве — 14776 человек.

О мерах поддержки системы здравоохранения в период пандемии коронавируса ранее рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин. По его словам, на перепрофилирование и дооснащение коечного фонда правительство РФ выделит регионам 30 миллиардов рублей.

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