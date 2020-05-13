Волосы не зубы? : фото стремительно лысеющего Дэвида Бекхэма удивило фанатов

Один из секс-символов мира — известный футболист Дэвид Бекхэм недавно был замечен фанатами прогуливающимся со своей дочерью Харпер в магазин. Поклонники звезды были удивлены — он изрядно похудел, постарел и потерял почти всю свою некогда пышную шевелюру. Фотографии лысеющего Бекхэма просочились в социальные сети. Об этом сообщает The Sun.

Дэвид Бекхэм, который всегда восхищал поклонников своей шевелюрой, носил различные прически и являлся образцом стиля для многих мужчин, в последнее время выходил на улицу только в головных уборах. Поэтому фанаты предполагают, что футболист таким образом пытался скрыть свое облысение.

Ранее западные СМИ даже сообщали, что Дэвид делал пересадку волос. Однако эта информация не подтвердилась.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Fudbalski kutak (@_fudbalski_kutak) 13 Май 2020 в 12:43 PDT

Когда Дэвид Бекхем начал терять волосы неизвестно. Во время осенних и зимних мероприятий его голову украшала прекрасная шевелюра. А значит, терять волосы легенда футбола начал совсем недавно.

Эксперт по восстановлению волос Крэйг Хентон предполагает, что до этого Дэвид пользовался специальными уходовыми процедурами. А из-за карантина у него теперь нет возможности посещать салоны. И как результат — облысение.

Однако сам Дэвид Бекхэм в 2012 году заявил, что он не переживает из-за изменений во внешности. Даже негативных.

«Если я начну лысеть, то просто побреюсь. В этом нет ничего страшного и плохого», — сказал Дэвид.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 72-летний отец Дэвида Бекхэма женится на адвокате-миллионерше.