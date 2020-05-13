Поклонники отметили, что футболист внезапно очень постарел.

Волосы не зубы? : фото стремительно лысеющего Дэвида Бекхэма удивило фанатов

Фото: PA Wire/PA Images

Один из секс-символов мира — известный футболист Дэвид Бекхэм недавно был замечен фанатами прогуливающимся со своей дочерью Харпер в магазин. Поклонники звезды были удивлены — он изрядно похудел, постарел и потерял почти всю свою некогда пышную шевелюру. Фотографии лысеющего Бекхэма просочились в социальные сети. Об этом сообщает The Sun.

Дэвид Бекхэм, который всегда восхищал поклонников своей шевелюрой, носил различные прически и являлся образцом стиля для многих мужчин, в последнее время выходил на улицу только в головных уборах. Поэтому фанаты предполагают, что футболист таким образом пытался скрыть свое облысение.

Ранее западные СМИ даже сообщали, что Дэвид делал пересадку волос. Однако эта информация не подтвердилась.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Fudbalski kutak (@_fudbalski_kutak)

Когда Дэвид Бекхем начал терять волосы неизвестно. Во время осенних и зимних мероприятий его голову украшала прекрасная шевелюра. А значит, терять волосы легенда футбола начал совсем недавно.

Эксперт по восстановлению волос Крэйг Хентон предполагает, что до этого Дэвид пользовался специальными уходовыми процедурами. А из-за карантина у него теперь нет возможности посещать салоны. И как результат — облысение.

Однако сам Дэвид Бекхэм в 2012 году заявил, что он не переживает из-за изменений во внешности. Даже негативных.

«Если я начну лысеть, то просто побреюсь. В этом нет ничего страшного и плохого», — сказал Дэвид.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 72-летний отец Дэвида Бекхэма женится на адвокате-миллионерше.

Читайте также

+9° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
73.58
0.15 79.78
0.34
ТОП-4 знака зодиака, которые чересчур быстро привязываются к возлюбленным

Последние новости

15:21
«Не плачь»: Фанаты приободрили ненакрашенную Алену Хмельницкую после нового поста
15:19
В Петербурге силовики нагрянули с обысками в компанию «Ленэнерго»
15:08
В Петербурге мигранты устроили сходку у консульства Узбекистана
15:03
«Только вчера появился» — Александр Ширвиндт рассказал о рождении внука
14:50
62-летний Михаил Ширвиндт в третий раз стал отцом
14:44
Россиянам хотят разрешить голосовать по почте

Сейчас читают

ТОП-4 знака зодиака, которые чересчур быстро привязываются к возлюбленным
Как Анатолий Вассерман выглядел в молодости? — фото
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 мая, для всех знаков зодиака

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок