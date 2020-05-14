«Дюймовочка»: ведущая «Дома-2» поразила фанатов шикарным телом в купальнике

Ольга Орлова выложила в Instagram архивный снимок с отдыха.

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Фото, видео: Instagram @olgaorlova1311

Многие звезды в самоизоляции тоскуют по путешествиям, летнему отдыху и интересному времяпровождению. Телеведущая проекта «Дом-2» Ольга Орлова тоже решила вспомнить один из своих отпусков в теплых краях. Она выложила в Instagram архивный летний кадр, где предстала в элегантном сплошном купальнике, подчеркивающим ее стройное тело. В кадре светская львица будто на секунду присела в гамаке, подвешенном на фоне яркой зеленой растительности.

«Доброе утро из архивов», — подписала фото телеведущая.

Instagram @olgaorlova1311

Фанаты восхитились фигурой Ольги Орловой и выразили уверенность, что даже в самоизоляции телеведущая выглядит замечательно.

«Оль, не думаю, что даже во время карантина, у вас что-то изменилось»;

«Фигурка точеная как у куколки. Ольга вы прелесть, от вас так и исходит теплота»;

«Лишний раз просто убеждаюсь, что если женщина красива, она красива в любом возрасте и в любом наряде, а Вы, Ольга, просто эталон женственной красоты, в Вашем образе всегда»;

«Дюймовочка», — прокомментировали фанаты.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ольга Орлова рассказала о характере своей собаки, которую нашла на помойке.

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