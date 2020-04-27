«Мамина бородася»: Орлова рассказала о характере своей собаки, которую нашла на помойке

Ольга Орлова опубликовала в Instagram трогательную фотографию, на которой изображена вместе со своим лохматым членом семьи — «маминой бородасей» — так нежно экс-солистка «Блестящие отзывается о своем питомце.

Певица поведала, что нашла собаку на помойке и окружила ее лаской и любовью. Питомец, по словам Орловой, всегда находится в хорошем настроении и готов к играм.

«А говорят, что на помойке ничего хорошего не найти. Мамина бородася. Очень трусливая к чужим, и ласковая к своим. Всегда в хорошем настроении. Ей уже примерно полтора года, а она все никак не вырастет, хочет играть с остальными, а они не хотят, поэтому периодически бежит ко мне жаловаться», — рассказала артистка.

Instagram @olgaorlova1311

Поклонники пришли в восторг от поступка Ольги и отметили, что она — обладательница большого сердца. Анна Семенович в комментарии указала, что любит этого «шкодного ребеночка» больше всех питомцев Орловой, большинство из которых певица также взяла с улицы.

«Олечка, спасибо тебе за пушистиков!»

«Замечательная девочка, чудесная бородулька❤ Вы прекрасный человек, Ольга❤»

«По ней и не скажешь, что она труслива к чужим. Кажется, будто она со всеми такая непоседа», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ольга Орлова заинтриговала фанатов снимком с малышом на руках.