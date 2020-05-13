«Русская Анджелина Джоли»: Виктория Боня похвасталась навыками визажиста

Звезда «Дома-2» в самоизоляции раскрыла в себе новый талант.

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Фото, видео: Instagram @victoriabonya

Экс-участница «Дома-2» Виктория Боня решила похвастаться навыками визажиста. В своем профиле в Instagram звезда выложила фото, продемонстрировав фанатам макияж, который сделала себе сама.

«Сама себе визажист», — подписала фото Боня.

Телеведущая также предложила подписчикам пройти вместе с ней быстрый курс по нанесению вечернего макияжа — смоки айс. Видимо, в режиме самоизоляции Виктория Боня открывает в себе новые таланты.

Instagram @victoriabonya

Подписчики отметили, что макияж очень идет Виктории. Некоторые из поклонников даже не сразу узнали светскую львицу.

«Ого! Я даже не сразу узнала. Думала фото какой-то другой девушки»;

«Анджелина Джоли, только русская»;

«Классный мейк!» — прокомментировали фанаты.

Причем судя по геолокации, снимок сделан уже в Монако, куда звезда решила переехать совсем недавно из Лондона. Столица Великобритании оказалась Виктории Боне не по вкусу. По словам телеведущей, там слишком мрачно и пасмурно.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Виктория Боня назвала ТОП-6 советов, которые помогут сделать идеальное селфи.

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