«Русская Анджелина Джоли»: Виктория Боня похвасталась навыками визажиста
Звезда «Дома-2» в самоизоляции раскрыла в себе новый талант.
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Фото, видео: Instagram @victoriabonya
Экс-участница «Дома-2» Виктория Боня решила похвастаться навыками визажиста. В своем профиле в Instagram звезда выложила фото, продемонстрировав фанатам макияж, который сделала себе сама.
«Сама себе визажист», — подписала фото Боня.
Телеведущая также предложила подписчикам пройти вместе с ней быстрый курс по нанесению вечернего макияжа — смоки айс. Видимо, в режиме самоизоляции Виктория Боня открывает в себе новые таланты.
Подписчики отметили, что макияж очень идет Виктории. Некоторые из поклонников даже не сразу узнали светскую львицу.
«Ого! Я даже не сразу узнала. Думала фото какой-то другой девушки»;
«Анджелина Джоли, только русская»;
«Классный мейк!» — прокомментировали фанаты.
Причем судя по геолокации, снимок сделан уже в Монако, куда звезда решила переехать совсем недавно из Лондона. Столица Великобритании оказалась Виктории Боне не по вкусу. По словам телеведущей, там слишком мрачно и пасмурно.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Виктория Боня назвала ТОП-6 советов, которые помогут сделать идеальное селфи.
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