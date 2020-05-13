Соответствующие поправки в Налоговый кодекс подготовил глава экономического комитета Совета Федерации Андрей Кутепов.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: ТАСС / Михаил Метцель

В Совете Федерации предложили освободить от НДФЛ стимулирующие выплаты водителям скорой помощи, перевозящих пациентов, инфицированных коронавирусом. Соответствующие поправки в Налоговый кодекс разработал глава экономического комитета СФ Андрей Кутепов. Документ сейчас направлен на согласование в правительство.

Как пишут РИА Новости, нововведения предусматривают внесение изменений в нормативные правовые акты РФ, обеспечивающие выделение из федерального бюджета средств на доплаты медикам, задействованным в борьбе с COVID-19. Поправки разработаны в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина.

Ранее Владимир Путин призвал установить стимулирующие выплаты медицинским работникам, которые работают с пациентами с подтвержденным COVID-19. Для врачей предусмотрена доплата в размере 80 тысяч рублей в месяц, для среднего медперсонала — 50 тысяч, а для младшего — 25 тысяч.

Полезная информация:

  • ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

  • телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112

Читайте также

+9° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
73.43
-0.44 79.44
-0.56
ТОП-4 знака зодиака, которые чересчур быстро привязываются к возлюбленным

Последние новости

13:42
Мишустин оценил новый пакет поддержки граждан и экономики
13:38
Меган Маркл решила рассказать всю правду о королевской семье
13:31
В Совфеде предложили освободить от НДФЛ выплаты водителям скорой помощи
13:23
Суд отложил рассмотрение дела историка Соколова
13:14
ТОП-4 знака зодиака, которые чересчур быстро привязываются к возлюбленным
13:08
СК РФ отказался смягчить обвинение сестрам Хачатурян — адвокат

Сейчас читают

На улицу, как на праздник: Как изменится мода после пандемии? — мнение Лисовца
Как Анатолий Вассерман выглядел в молодости? — фото
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 мая, для всех знаков зодиака

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок