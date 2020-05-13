В Совфеде предложили освободить от НДФЛ выплаты водителям скорой помощи
Соответствующие поправки в Налоговый кодекс подготовил глава экономического комитета Совета Федерации Андрей Кутепов.
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Фото, видео: ТАСС / Михаил Метцель
В Совете Федерации предложили освободить от НДФЛ стимулирующие выплаты водителям скорой помощи, перевозящих пациентов, инфицированных коронавирусом. Соответствующие поправки в Налоговый кодекс разработал глава экономического комитета СФ Андрей Кутепов. Документ сейчас направлен на согласование в правительство.
Как пишут РИА Новости, нововведения предусматривают внесение изменений в нормативные правовые акты РФ, обеспечивающие выделение из федерального бюджета средств на доплаты медикам, задействованным в борьбе с COVID-19. Поправки разработаны в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина.
Ранее Владимир Путин призвал установить стимулирующие выплаты медицинским работникам, которые работают с пациентами с подтвержденным COVID-19. Для врачей предусмотрена доплата в размере 80 тысяч рублей в месяц, для среднего медперсонала — 50 тысяч, а для младшего — 25 тысяч.
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