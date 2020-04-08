Лечащие россиян от COVID-19 специалисты смогут получать дополнительные деньги в течение трех месяцев.

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Фото, видео: ТАСС / Антон Новодережкин

Тема:
Эпидемия коронавируса

Президент РФ Владимир Путин пообещал установить дополнительные выплаты и социальные гарантии для медиков, борющихся с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом он сообщил на совещании с главами регионов по борьбе с болезнью.

«Считаю необходимым на три месяца начиная с апреля установить выплату специалистам, которые непосредственно работают больным с коронавирусом. Для врачей работающих с больными — 80 тысяч в месяц, для медсестер — 50 тысяч, младшего персонала — 25 тысяч, врачей скорой помощи — 50 тысяч», — цитируют главу государства «Дни.ру».

Путин подчеркнул, что такие врачи находятся «на передовой». Поэтому для них будет правильно установить повышенные страховые гарантии, которые предусмотрены для личного состава Вооруженных сил России. Обеспечивать их будет федеральный бюджет. Из него в ближайшее время на эти цели выделят 10 миллиардов рублей.

Как сообщал 5-tv.ru, во время совещания Владимир Путин также поручил Минфину дать регионам свободно распоряжаться деньгами для борьбы с коронавирусом.

Тема:
Эпидемия коронавируса
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