Шокирующие кадры: женщину выбросило из машины на шоссе в Пензе
В движущемся автомобиле сработала подушка безопасности, и водитель оказалась на трассе.
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Фото, видео: ТАСС / Валерий Шарифулин, ВКонтакте @avtohampenza
Шокирующие кадры ДТП на окраине Пензы появились в группе АВТОХАМ|Авто Пенза|ДТП|Водители» соцсети «ВКонтакте». На записи с авторегистратора одного из очевидцев видно, как автомобиль Kia Ceed занесло во время движения по трассе М5 «Урал». В результате сидящую за рулем иномарки автолюбительницу выбросило из транспортного средства, внутри которого сработала подушка безопасности.
Как уточняет портал Penzainform.ru со ссылкой на областное управление ГИБДД, ДТП произошло 9 мая на 631-м километре автодороги. Женщина 1986 года рождения допустила наезд на препятствие. После аварии ее доставили в больницу с телесными повреждениями.
Просматривая запись, пользователи соцсетей разошлись во мнениях. Многие предположили, что ДТП спровоцировал следующий за Kia Ceed по соседней левой полосе Volkswagen Polo. Когда машины приблизились друг к другу, Kia ушла вправо и врезалась в ограждение. Отдельные комментаторы посчитали, что Polo толкнул машину в левое крыло, из-за чего ту повело. Другие утверждают, что контакта не произошло — водитель испугалась резкому появлению позади нее другого автомобиля и дернула руль.
Ранее 5-tv.ru писал о ДТП в Новой Москве, где легковушка влетела в автобус.
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