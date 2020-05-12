Видео: легковушка влетела в автобус в Новой Москве, один человек погиб

Автобус и легковой автомобиль столкнулись в Новой Москве. 5-tv.ru публикует видео с места происшествия. На кадрах с места происшествия видно, что легковушка сильно пострадала. Передняя часть машины смята.

Авария произошла на улице Дорожной в деревне Яковлевское. В автобусе в момент ДТП находились три пассажира, в легковушке — только женщина. В столичном управлении ГИБДД заявили, что последняя скончалась от полученных травм. Других жертв или пострадавших нет.

Подробнее о происшествии 5-tv.ru рассказал очевидец. По его словам, виновницей массового ДТП стала женщина. Она сначала наехала на бордюр, затем вылетела на полосу для встречного движения и чуть не врезалась в другой автомобиль. После этого женщина потеряла управление и в итоге врезалась в автобус. Очевидец предположил, что виновница аварии находилась в нетрезвом виде.

5-tv.ru

Ранее 5-tv.ru публиковал видео с места массовой аварии в Санкт-Петербурге. В результате столкновения по меньшей мере трех машин погиб один человек.