Видео: легковушка влетела в автобус в Новой Москве, один человек погиб

В автобусе в момент ДТП находились три пассажира.

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Фото, видео: 5-tv.ru

Автобус и легковой автомобиль столкнулись в Новой Москве. 5-tv.ru публикует видео с места происшествия. На кадрах с места происшествия видно, что легковушка сильно пострадала. Передняя часть машины смята.

Авария произошла на улице Дорожной в деревне Яковлевское. В автобусе в момент ДТП находились три пассажира, в легковушке — только женщина. В столичном управлении ГИБДД заявили, что последняя скончалась от полученных травм. Других жертв или пострадавших нет.

Подробнее о происшествии 5-tv.ru рассказал очевидец. По его словам, виновницей массового ДТП стала женщина. Она сначала наехала на бордюр, затем вылетела на полосу для встречного движения и чуть не врезалась в другой автомобиль. После этого женщина потеряла управление и в итоге врезалась в автобус. Очевидец предположил, что виновница аварии находилась в нетрезвом виде.

5-tv.ru

Ранее 5-tv.ru публиковал видео с места массовой аварии в Санкт-Петербурге. В результате столкновения по меньшей мере трех машин погиб один человек.

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