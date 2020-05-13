На следующий день после объявления о мерах соцподдержки на портал поступило свыше миллиона обращений.

Путин: «Госуслуги» не справились с объемом заявок на выплаты семьям с детьми

Фото: PA Images/ТАСС

Президент России Владимир Путин раскритиковал работу портала «Госуслуги» по оформлению дополнительных социальных выплат семьям с детьми. По словам главы государства, на следующий день после объявления о новых мерах поддержки на портал поступило свыше миллиона заявок. В результате сервис не справился с обработкой такого большого объема обращений, пишет «Экономика сегодня».

«Знаю, что сейчас коллеги из Министерства связи работу наладили, но, прошу вас, обратить на это внимание так же, как и на другие вопросы подобного рода», — подчеркнул российский лидер.

Путин отметил, что из-за пандемии коронавируса доходы страны существенно сократились, однако вопреки этим обстоятельствам государство находит дополнительные денежные средства, чтобы оказать финансовую поддержку гражданам и поддержать бизнес.

«Ну если мы это делаем, то тогда нужно доводить это все до конца. Иначе результата, которого мы ожидаем, и которого люди ожидают от нас, достигнуто не будет», — резюмировал президент.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о выплате в десять тысяч рублей всем семьям с детьми от трех до 16 лет. Такие суммы на каждого ребенка начнут предоставлять с 1 июня. Ранее 5-tv.ru публиковал подробную инструкцию, как подать заявку на выплату.

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Путин: «Госуслуги» не справились с объемом заявок на выплаты семьям с детьми

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