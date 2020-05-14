«Прекрасная молодая мама»: Кайли Дженнер умилила фанатов нежными фото с дочерью
Фанаты восхитились семейным снимком юной миллиардерши.
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Фото, видео: Instagram @kyliejenner
Младшая из семьи Кардашьян — Кайли Дженнер поделилась с фанатами трогательными фото. Модель выложила в свой профиль в Instagram снимки, где они с сестрой Хлоей держат на руках свих дочек. Кадры наполнены нежностью и материнской любовью.
«Семья», — подписала фото Кайли.
Подписчики умилились снимку и выразили любовь к семейству Кардашьян.
«Это великолепно! Я люблю вас обеих»;
«Ты такая хорошая мама»;
«Прекрасная мама и самая удивительно красивая молодая женщина, Кайли»;
«Какая красивая семья», — прокомментировали пользователи.
Кайли Дженнер — популярная американская модель. Свою деятельность в мире моды она начала, снимаясь в фотосессиях для журналов OK! и Teen Vogue. Девушка также рекламировала линию одежды Crush Your Style.
В 21 год Кайли стала самым молодым миллиардером в истории. Она побила рекорд Марка Цукенберга. В 2018 году ее доход оценивался в 900 миллионов рублей.
В 2019 году модель выпустила свою линию косметики Kylie Skin.
В Instagram у светской львицы 175 миллионов подписчиков. Она возглавляет список самых дорогих звезд этой социальной сети.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Кайли Дженнер нарядила двухлетнюю дочь в кроссовки за 100 тысяч рублей.
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