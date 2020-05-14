«Прекрасная молодая мама»: Кайли Дженнер умилила фанатов нежными фото с дочерью

Младшая из семьи Кардашьян — Кайли Дженнер поделилась с фанатами трогательными фото. Модель выложила в свой профиль в Instagram снимки, где они с сестрой Хлоей держат на руках свих дочек. Кадры наполнены нежностью и материнской любовью.

«Семья», — подписала фото Кайли.

Instagram @kyliejenner

Подписчики умилились снимку и выразили любовь к семейству Кардашьян.

«Это великолепно! Я люблю вас обеих»;

«Ты такая хорошая мама»;

«Прекрасная мама и самая удивительно красивая молодая женщина, Кайли»;

«Какая красивая семья», — прокомментировали пользователи.

Кайли Дженнер — популярная американская модель. Свою деятельность в мире моды она начала, снимаясь в фотосессиях для журналов OK! и Teen Vogue. Девушка также рекламировала линию одежды Crush Your Style.

В 21 год Кайли стала самым молодым миллиардером в истории. Она побила рекорд Марка Цукенберга. В 2018 году ее доход оценивался в 900 миллионов рублей.

В 2019 году модель выпустила свою линию косметики Kylie Skin.

В Instagram у светской львицы 175 миллионов подписчиков. Она возглавляет список самых дорогих звезд этой социальной сети.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Кайли Дженнер нарядила двухлетнюю дочь в кроссовки за 100 тысяч рублей.