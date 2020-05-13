ВТБ раскрыл новую схему мошенничества с ваучерами за неиспользованные авиабилеты
Злоумышленники предлагают воспользоваться новой «услугой», чтобы выманить деньги у клиентов.
Фото: Ведомости/ТАСС / Максим Стулов
Мошенники начали пользоваться предложением авиакомпаний обменять билеты на отмененные рейсы на ваучеры, чтобы украсть деньги с банковских карт. Об этом рассказал вице-президент, руководитель департамента эквайринга ВТБ Алексей Киричек.
Как пояснил Киричек, мошенники звонят и пишут письма клиентам, представившись сотрудниками авиакомпании. Они рассказывают о новой «услуге» и предлагают купить у них ваучер. Если клиент отказывается и просит вернуть потраченные средства, злоумышленники предлагают решить вопрос за вознаграждение.
«Разговор заканчивается просьбой сообщить данные банковской карты клиента для списания оговоренной суммы, а также код из полученного после этого СМС от банка», — приводит слова Киричека РБК.
Киричек предупредил, что для обмена билета на ваучер сам пассажир должен обращаться в авиакомпанию.
Ранее правительство подготовило законопроект, согласно которому пассажирам отмененных рейсов вместо денег за билеты будут возвращаться ваучеры.
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