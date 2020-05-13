ВТБ раскрыл новую схему мошенничества с ваучерами за неиспользованные авиабилеты

Мошенники начали пользоваться предложением авиакомпаний обменять билеты на отмененные рейсы на ваучеры, чтобы украсть деньги с банковских карт. Об этом рассказал вице-президент, руководитель департамента эквайринга ВТБ Алексей Киричек.

Как пояснил Киричек, мошенники звонят и пишут письма клиентам, представившись сотрудниками авиакомпании. Они рассказывают о новой «услуге» и предлагают купить у них ваучер. Если клиент отказывается и просит вернуть потраченные средства, злоумышленники предлагают решить вопрос за вознаграждение.

«Разговор заканчивается просьбой сообщить данные банковской карты клиента для списания оговоренной суммы, а также код из полученного после этого СМС от банка», — приводит слова Киричека РБК.

Киричек предупредил, что для обмена билета на ваучер сам пассажир должен обращаться в авиакомпанию.

Ранее правительство подготовило законопроект, согласно которому пассажирам отмененных рейсов вместо денег за билеты будут возвращаться ваучеры.