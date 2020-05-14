Певица призналась, что росла в очень бедной семье.

«Липкий стыд»: певица Елка рассказала о своей первой работе

Фото: ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Певица Елка (по паспорту Елизавета Иванцив — Прим.ред.) призналась, что росла в бедной семье, и с ранних лет ей уже самой приходилось зарабатывать деньги. На Youtube-канале в программе «вМесте» она рассказала о своем детстве, первой работе и о трудностях, с которыми пришлось столкнуться.

Артистка родилась в украинском городе Ужгороде. Родители Елизаветы жили на небольшие средства, из-за чего с раннего возраста она испытывала огромное чувства стыда.

«Когда ты бедный, это очень стыдно. Я какое-то время была самой бедной в классе. Это такой липкий стыд», — рассказала Елка.

Певица призналась, что постоянное ощущение стыда заставляло ее чувствовать себя уязвимой и остро на все реагировать.

С 11 лет Елка уже сама зарабатывала деньги. Ее первая работа была не связана с музыкальной индустрией. Она помогала работникам аптеки: клеила ценники, помогала с уборкой, мыла полы и вытирала полки.

С раннего возраста певица понимала ценность деньгам и знала, что они никогда не даются легким способом.

«У меня никогда не было иллюзий, что деньги просто лежат на полке», — подчеркнула Елка.

Однако несмотря на бедность, Елка призналась, что была счастливым ребенком и у нее было замечательное детство.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что поклонники заподозрили, что певица Елка беременна.

Читайте также

+4° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
73.58
0.15 79.78
0.34
ТОП-4 знака зодиака, которые чересчур быстро привязываются к возлюбленным

Последние новости

1:54
Житель Набережных Челнов полгода жил с мертвой возлюбленной
1:10
Еремей Запрягальник: что можно и категорически нельзя делать 14 мая
0:58
Когда россияне смогут отдохнуть в Сочи и Крыму? — ответ союза туриндустрии
0:49
«Липкий стыд»: певица Елка рассказала о своей первой работе
0:30
Лайфхак от вирусолога: как безопасно использовать одноразовые маски повторно?
0:21
Работающим с коронавирусными больными медикам будут доплачивать от 50-80 тысяч рублей

Сейчас читают

«Мне очень больно»: супруга Эмина Агаларова прокомментировала новость о разводе
ТОП-4 знака зодиака, которые чересчур быстро привязываются к возлюбленным
«Смотрю и радуюсь»: Собчак удивлена изменениями в жизни Виторгана после развода

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок