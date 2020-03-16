Поклонники заподозрили, что певица Елка беременна

Певица Елка, не особо афиширующая свою личную жизнь, дала повод поклонникам заподозрить, что она беременна. Как пишет TeleProgramma, в одной из сторис в Instagram она выложили видео со дня рождения известного промоутера Константина Сидоркова, на котором появилась в кожаных штанах с высокой талией. Брюки так плотно облегали фигуру Елки, что фанаты заметили округлившийся живот.

Instagram @elkasinger

Сама певица пока не комментирует слухи и не спешит прояснять ситуацию. Говорят, что 37-летняя артистка давно подумывает о детях, но стать мамой пока не смогла.

В последнее время Елка редко показывалась на публике в облегающих нарядах. Последнее откровенное фото в купальнике было выложено в январе.

Ранее 5-tv.ru писал, что Маргарита Симоньян снова беременна, спустя всего четыре месяца после родов. Главред RT не смогла сдержать смеха, сообщая эту радостную новость подписчикам.