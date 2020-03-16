Поклонники заподозрили, что певица Елка беременна
37-летняя артистка не смогла скрыть изменения фигуры.
Закрыть
Смотрите также:
ТОП-9 женских имен, которые возбуждают и притягивают всех мужчин
Касьянов день: что можно и нельзя делать в пятницу 13 марта
Пятница, 13-е: астролог рассказала, каким знакам зодиака нужно насторожиться
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 12 марта, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 11 марта, для всех знаков зодиака
Что уберегло Россию от массового заражения коронавирусом
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 16 по 22 марта
Три знака зодиака, покоряющие с первого взгляда
Очевидцы сняли на видео падение метеорита в небе над Петербургом
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 16 марта, для всех знаков зодиака
Фото, видео: Instagram @elkasinger
Певица Елка, не особо афиширующая свою личную жизнь, дала повод поклонникам заподозрить, что она беременна. Как пишет TeleProgramma, в одной из сторис в Instagram она выложили видео со дня рождения известного промоутера Константина Сидоркова, на котором появилась в кожаных штанах с высокой талией. Брюки так плотно облегали фигуру Елки, что фанаты заметили округлившийся живот.
Сама певица пока не комментирует слухи и не спешит прояснять ситуацию. Говорят, что 37-летняя артистка давно подумывает о детях, но стать мамой пока не смогла.
В последнее время Елка редко показывалась на публике в облегающих нарядах. Последнее откровенное фото в купальнике было выложено в январе.
Ранее 5-tv.ru писал, что Маргарита Симоньян снова беременна, спустя всего четыре месяца после родов. Главред RT не смогла сдержать смеха, сообщая эту радостную новость подписчикам.
Нашли ошибку?