Черноморский флот в 2020 году получит 16 кораблей и судов обеспечения. Об этом сообщил главком ВМФ, поздравляя черноморцев. Ровно 237 лет назад первые корабли под Андреевским флагом бросили якорь в Ахтиарской бухте, где по указу Екатерины II был заложен Севастополь.

Город русских моряков, город-герой. Сейчас на флоте, как и во всем Крыму, идет масштабное преобразование. При этом черноморцы свято чтут традиции, и в этом году получили в качестве подарка отремонтированный впервые с советских времен главный культурный центр флота — Дом Офицеров. Корреспондент МИЦ «Известия» Мери Бадунц оценила его убранство. Подробности в репортаже.

Десятки кораблей, крейсер, подводные лодки, авиация. Черноморский флот 237 лет безупречно служит России. За это время тысячи боевых походов. С честью выполненные стратегически — важные задачи. Белокаменный город и великий флот, основала Екатерина II. Именно к ее памятнику моряки возлагаюсь цветы и венки.

По всему городу, а особенно в его сердце, об императрице напоминает многое. Одна из таких исторических памяток — Екатерининский зал в Доме офицеров.

Основательница флота в окружении соратников встречает гостей у входа. Шестиметровое полотно — самый большой портрет императрицы на полуострове.

«Портрет такого размера — впервые. Для меня это такой шаг вперед. Правда, это, конечно, копия, но я внес кое-что свое», — рассказал народный художник Крыма, старший мичман Сергей Шевченко.

Помещение ремонтируют впервые за 20 лет. Отреставрированная мраморная лестница ведет в большой зал. Девять зеркал до потолка, расположенные в нем, будто стирают пространство.

«Надеюсь, что в ближайшее торжественное мероприятие мы там совместно с командующим проведем», — отметил временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

Чугунные опоры, поддерживающие поручни перил, «одели» в благородный золотой цвет. Обилие хрусталя, а его здесь больше полу тоны, дополняет изысканный барокко.

Звучит военный оркестр. Теперь артистам не нужно ютиться. Гримерная все еще сохранила запах ремонта. Совершено уникальное зеркало украшает приемную для почетных гостей. По преданию, в него смотрелась сама императрица.

Ход времени отражается во всем. Неизменно остается одно — мужество и героизм моряков-черноморцев. Отличившихся в службе впервые награждают в отреставрированном зале.

«Имя Великой российской императрицы, ее славные дела никогда не сотрутся с памяти потомков. Открытый, сегодня Екатерининский зал в стенах главного Центра культуры флота станет не только его украшением, но и будет мобилизовавшись новое поколение моряков-черноморцев», — заявил командующий Черноморским флотом Игорь Осипов.

Дом офицеров построен в 1941 году. Уже через несколько лет зданию было суждено стать эпицентром мировой истории. Архивные документы Ялтинской конференции, рассекреченные недавно, говорят о том, что именно здесь российские флотоводцы встречали моряков союзных держав — Соединенного Королевства и Америки. На этих эксклюзивных кадрах тот самый неформальный вечер в Екатерининском зале.

«Это уникальнейшие фотографии. Они экспонировались только у нас в доме офицеров Черноморского флота по личному указанию президента у нас есть решение Владимира Владимировича Путина», — заявил директор Дома офицеров флота, капитан 1 ранга Владимир Пискайкин.

Легендарный Севастополь — всегда был и остается городом русских моряков. Это доказали его жители на референдуме в 2014 году. Абсолютное большинство высказали за воссоединения Крыма с Россией. Символично и то, что главный торжественный зал Черноморского флота отреставрировал именно АО «Акционерный Банк «РОССИЯ».

«Такого зала у черноморского флота, не было никогда зал разделен на несколько зон. Есть и локальная зона, которая за моей спиной расположена, там будут проходить, как говорит директор Дома офицеров, творческие вечера. Появится отреставрированный рояль подготовили стены, чтобы размешались полотна художников», — рассказал управляющий Симферопольским филиалом АО «Акционерный Банк «РОССИЯ» Александр Головачев.

С балкона Екатерининского зала как на ладони все самые новые боевые образцы флота — корабли и подводные лодки.

«Именно Севастополь — порт приписки для большей части корабельного состава Черноморского флота. Здесь в каждой городской бухте отшвартованы боевые корабли. Внушительная морская группировка надежно охраняет южные рубежи нашей страны», — рассказала корреспондент МИЦ «Известия» Мери Бадунц.

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