ТОП-5 имен мужчин со скверным характером

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Игорь Рязов
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Многие привычные для россиян имена наделяют человека свойствами, из-за которых с ними сложно ужиться.

ТОП-5 имен мужчин со скверным характером

Фото: YAY\TASS

Некоторые мужчины на первый взгляд кажутся вполне приятными. Однако со временем выясняется, что с ними абсолютно невозможно ужиться. Журнал Lisa.ru составил ТОП-5 мужских имен, по которым можно определить сложный характер человека.

Владимир

Мужчины по имени Владимир выглядят спокойными и рассудительными людьми. Однако они могут выйти из себя буквально по щелчку пальцев. Особенно это касается личной жизни, в которой они часто проявляют свой взрывной характер. Когда Владимир пребывает в плохом настроении, лучше всего к нему просто не подходить.

Александр

Это имя наделяет обладателя сильным и стойким характером, но одновременно и довольно скверным. Александры вспыльчивы, предпочитают агрессивно вести дела и часто вступают в конфликты с близкими. Мужчины с этим именем подолгу замалчивают свои переживания, поэтому периодически срабатывают как бомба замедленного действия.

Игорь

Игорь может быть коммуникабельным на работе, демонстрируя себя в качестве отличного сотрудника и надежного партнера. Однако того же нельзя сказать про его личную жизнь — именно в ней мужчины с этим именем часто проявляют свой трудный характер в полной мере. Игорю трудно спокойно разобраться в ситуации, он часто поддается эмоциям и начинает вести себя как ребенок.

Олег

Мужчины с этим именем почти никогда не идут на компромиссы. Они абсолютно уверены в правильности своего мнения. Олег будет доказывать свою точку зрения в любой ситуации — даже если не прав. Из-за обостренного чувства гордости после таких споров они почти никогда не просят прощения.

Юрий

Юрий с самого детства ведет себя как спокойный и рассудительный человек. Однако скверность его характера кроется отнюдь не в конфликтности. Она заключается в эгоизме. Чаще всего Юрий заботится только о собственных интересах. Он пытается извлечь выгоду из всего, поэтому на него трудно положиться в сложных ситуациях.

Ранее 5-tv.ru публиковал ТОП-5 мужских имен, которые отталкивают женщин. Их назвали психологи.

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