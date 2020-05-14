Романтик или мачо? О каких мужчинах мечтают дамы разных знаков зодиака

«Как угодить даме и покорить ее сердце?» — ежедневно этим вопросом задаются миллионы мужчин. Вот только не все знают, что ключ к отгадке кроется в особом коде, зашифрованном в зодиакальной характеристике каждой женщины. Так, зная дату рождения возлюбленной, можно узнать и о ее тайных желаниях.

Общительная и нежная женщина-Овен мечтает о мужчине-друге. Такой и выслушать сумеет, и кофе в постель принесет, и скандал на пустом месте не закатит. Найти его в современном мире — не проблема. Вот только умный кавалер с хорошим чувством юмора — предмет всеобщего восхищения. А значит, его харизму придется постоянно делить с кем-то еще. На такое злодейство по отношению к себе Овен не готова, вследствие чего нередко бывает одинока.

Характер женщины-Телеца настолько прост и покладист, насколько непредсказуем и инфантилен. Эта дама не сможет терпеть рядом с собой строго командира, который лишит ее свободы, но в то же время и на хлюпика не рассчитывает. В отношениях ей важно командовать парадом, но при этом быть уверенной, что в случае чего — всегда можно отсидеться в тылу. В общем, сплошные противоположности. Хотя, история знает немало примеров покладистых мужчин с волевым характером. Может, и ей повезет?

Лучший избранник для женщины-Близнеца — образованный и интеллигентный преподаватель или медик. Такой всегда погружен в работу и не претендует на гордое звание главы семейства. При этом, никогда не останется без хлеба — профессия востребованная. С таким ответственным ухажером женщина-Близнец пойдет хоть на край Земли.

Женщина-Рак более всего ценит надежность, стабильность и дисциплину. Благодаря удивительной интуиции эта барышня ловко избегает лихачей и авантюристов, способных лишить ее самообладания. Зачастую Раки находят вторую половинку в компании друзей или знакомых. Ну, а где еще найти проверенных мужчин?

Вкусы женщины-Льва несколько отличаются от общепринятых стандартов. Так, например, ее сердце покорит лишь тот чудак, кто способен среди ночи достать с неба луну. Да-да, прямо как Брюс Всемогущий из одноименного фильма. Именно поэтому под их очарование часто попадают художники, музыканты и писатели — люди, мыслящие вне времени и пространства.

Практичная и смелая женщина-Дева мечтает о ранимом и чувственном мужчине. Такой даме часто кажется, что ее жизненной хватки достаточно, чтобы обеспечить всю семью, а вот нежных эмоций не достает. Вследствие чего, она ищет кавалера, способного окутать ее материнской любовью. Взамен такая барышня предлагает настоящую верность и бесконечную поддержку — лучшее приданное для современной дамы.

Одухотворенная женщина-Весы согласится на предложение того мужчины, кто вдохновит ее на большие свершения. Сильный, энергичный и талантливый парень — вот за кем хочется следовать вечно. Однако немаловажно, чтобы хоть изредка и сам кавалер говорил о достоинствах супруги. И, желательно, как можно громче!

Чувственная женщина-Скорпион навсегда забудется партнером, искренне интересующимся ее внутренним миром. Такая барышня мечтает о духовной связи в отношениях, а не только о качественном исполнении супружеского долга. В мужчине Скорпион ищет поддержки и защиты от странного мира.

Женщина-Стрелец ненавидит романтику и требует конкретных поступков от партнера. Ее любовь нельзя купить за букет цветов или вкусный торт. Поэтому в дело идет мужская смекалка. Устройте ей настоящий отдых с приключениями во время отпуска, заберите с работы, когда вас не просят. Поверьте — такое внимание обязательно растопит сердце снежной королевы.

Консервативную женщину-Козерога сможет заинтересовать только деятельный мужчина. Однако при этом он не должен забывать, что помимо работы, есть и жена. Немного здравого оптимизма, житейская мудрость, авантюризм и ответственность — вот «рецепт» идеального мужа для Козерога.

Заносчивая и непреступная женщина-Водолей иногда, прямо скажем, перегибает палку. Ее запросы касательно будущего супруга могут разниться день ото дня. При этом неважно, что под боком уже есть кто-то сильный и надежный — она все равно недовольна. Внутренние сомнения и постоянные душевные метания нередко приводят к ссорам и конфликтам, и, как следствие, скорому разрыву. Таким дамам угодить сумеет лишь настоящий самец, который не спросит разрешения войти или остаться, а сделает так, как считает нужным.

Умудренная жизненным опытом женщина-Рыбы боится доверять мужчинам. Ей очень импонируют мужественные, организованные и целеустремленные кавалеры. Однако страх сделать первый шаг навстречу такому ухажеру нередко становится причиной их долгого одиночества. Впрочем, из этой ситуации есть выход: «забросить удочку» и ждать ответа. Ну, или предпочесть нежного романтика, отважному герою, пишет «Школа жизни.ру».

Ранее 5-tv.ru назвал три типа мужчин, которые всегда заслуживают «второго шанса».