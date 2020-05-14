Лидер КНДР Ким Чен Ын снова пропал — СМИ
Американские журналисты утверждают, что северокорейский лидер не появлялся на публике и не делал заявлений уже 12 дней.
Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool
Северокорейский лидер Ким Чен Ын не делал заявлений и не выступал публично уже 12 дней, сообщает New York Post.
«Возможно, он действительно перерезает ленточки на фабриках, но мы не можем проверить подлинность этих фотографий», — цитирует издание слова советника по нацбезопасности США Роберта ОʼБрайена.
2 мая в сети появились фотографии, сделанные на Сунчхонском заводе удобрений, на которых Ким Чен Ын выглядит здоровым. Во время церемонии открытия предприятия северокорейский лидер перерезал ленту, «символизирующую завершение строительства». Об этом сообщили в Центральном телеграфном агентстве Кореи.
До этого ряд иностранных СМИ писали, что Ким Чен Ын не появлялся на публике с 12 апреля. Журналисты предполагали, что он серьезно болен или даже умер.
Ранее 5-tv.ru писал, что Трамп порадовался за самочувствие появившегося на публике Ким Чен Ына.
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