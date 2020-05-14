Северокорейский лидер Ким Чен Ын не делал заявлений и не выступал публично уже 12 дней, сообщает New York Post.

«Возможно, он действительно перерезает ленточки на фабриках, но мы не можем проверить подлинность этих фотографий», — цитирует издание слова советника по нацбезопасности США Роберта ОʼБрайена.

2 мая в сети появились фотографии, сделанные на Сунчхонском заводе удобрений, на которых Ким Чен Ын выглядит здоровым. Во время церемонии открытия предприятия северокорейский лидер перерезал ленту, «символизирующую завершение строительства». Об этом сообщили в Центральном телеграфном агентстве Кореи.

До этого ряд иностранных СМИ писали, что Ким Чен Ын не появлялся на публике с 12 апреля. Журналисты предполагали, что он серьезно болен или даже умер.

Ранее 5-tv.ru писал, что Трамп порадовался за самочувствие появившегося на публике Ким Чен Ына.