Трамп прокомментировал появление Ким Чен Ына на публике после долгого отсутствия
Президент США признался, что рад видеть северокорейского лидера «в добром здравии».
Закрыть
Смотрите также:
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 27 апреля, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 28 апреля, для всех знаков зодиака
Первой леди США—50 лет: Как Мелания отбила Трампа у красивой миллиардерши и прославилась на весь мир
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 26 апреля, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 30 апреля, для всех знаков зодиака
Путин присвоил звание Герой Труда пятерым россиянам
Установлен организатор шумной вечеринки во дворе жилого комплекса в Подмосковье
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 29 апреля, для всех знаков зодиака
«Так держать!» — Фадеев похудел за месяц еще на десять килограммов
«Вторая по красоте после Джоли»: Бледанс показала себя 25 лет назад
Фото, видео: ТАСС / KCNA; Twitter @realDonaldTrump; Chris Kleponis, www.globallookpress.com / Jim Loscalzo, Depo Photos
Президент США Дональд Трамп прокомментировал появление Ким Чен Ына на публике после трехнедельного отсутствия. 1 мая северокорейский лидер принял участие в церемонии открытия завода по производству удобрений в городе Сунчхон неподалеку от Пхеньяна. Глава Соединенных Штатов признался, что его обрадовало это событие.
«Я, например, рад видеть, что он вернулся и в добром здравии», — написал американский лидер в Twitter.
Как пишет ФАН, ранее Трамп отказывался комментировать слухи о плохом самочувствии Ким Чен Ына. Лидер КНДР не был замечен ни на каких мероприятиях с 12 апреля, и это породило массу сплетен о его здоровье.
Читайте также
75%
-0.96 79.12
-0.93
Нашли ошибку?