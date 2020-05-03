Трамп прокомментировал появление Ким Чен Ына на публике после долгого отсутствия

Президент США Дональд Трамп прокомментировал появление Ким Чен Ына на публике после трехнедельного отсутствия. 1 мая северокорейский лидер принял участие в церемонии открытия завода по производству удобрений в городе Сунчхон неподалеку от Пхеньяна. Глава Соединенных Штатов признался, что его обрадовало это событие.

«Я, например, рад видеть, что он вернулся и в добром здравии», — написал американский лидер в Twitter.

Twitter @realDonaldTrump

Как пишет ФАН, ранее Трамп отказывался комментировать слухи о плохом самочувствии Ким Чен Ына. Лидер КНДР не был замечен ни на каких мероприятиях с 12 апреля, и это породило массу сплетен о его здоровье.