Трамп прокомментировал появление Ким Чен Ына на публике после долгого отсутствия

Президент США признался, что рад видеть северокорейского лидера «в добром здравии».

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Фото, видео: ТАСС / KCNA; Twitter @realDonaldTrump; Chris Kleponis, www.globallookpress.com / Jim Loscalzo, Depo Photos

Президент США Дональд Трамп прокомментировал появление Ким Чен Ына на публике после трехнедельного отсутствия. 1 мая северокорейский лидер принял участие в церемонии открытия завода по производству удобрений в городе Сунчхон неподалеку от Пхеньяна. Глава Соединенных Штатов признался, что его обрадовало это событие.

«Я, например, рад видеть, что он вернулся и в добром здравии», — написал американский лидер в Twitter.

Twitter @realDonaldTrump

Как пишет ФАН, ранее Трамп отказывался комментировать слухи о плохом самочувствии Ким Чен Ына. Лидер КНДР не был замечен ни на каких мероприятиях с 12 апреля, и это породило массу сплетен о его здоровье.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что американское издание New York Post опубликовало информацию о возможной смерти лидера КНДР Ким Чен Ына. Отмечалось, что северокорейский лидер не появляется на публичных мероприятиях больше двух недель — с 12 апреля. Глава Корейской ассоциации дружбы ранее опроверг сообщения в прессе, назвав «ложными и злонамеренными».

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