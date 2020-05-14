Тарифы на газ и свет заморозят

Не повышать в этом году тарифы на газ и электроэнергию призвали в Совете Федерации. По мнению сенаторов, это позволит россиянам легче справиться со сложной финансовой ситуацией.

Идею заморозить тарифы поддержали и в Государственной думе. Депутаты направили письмо с предложением в кабмин. Напомним, что в апреле с такой же инициативой выступила Федеральная антимонопольная служба.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Госдума во втором чтении одобрила введение индивидуальных тарифов ОСАГО. После принятия закона добросовестные водители станут меньше платить за страховку.