Тарифы на газ и свет заморозят
По мнению сенаторов, это позволит россиянам легче справиться со сложной финансовой ситуацией, возникшей из-за пандемии коронавируса.
Закрыть
Смотрите также:
Как Анатолий Вассерман выглядел в молодости? — фото
Без макияжа и в пижаме: Галкин показал, как Пугачева праздновала Пасху
Через несколько дней после развода бывший муж Лолиты показал свою новую семью
Россиян предупредили о майском снеге
В Роспотребнадзоре обозначили «финальную точку» в снятии ограничений в РФ
Как узнать имя будущего мужа по дате рождения
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 13 мая, для всех знаков зодиака
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 11 по 17 мая
Может ли вирус оставаться на волосах и почему важно носить головные уборы?
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 8 мая, для всех знаков зодиака
Фото, видео: Известия / Сергей Коньков; 5-tv.ru
Не повышать в этом году тарифы на газ и электроэнергию призвали в Совете Федерации. По мнению сенаторов, это позволит россиянам легче справиться со сложной финансовой ситуацией.
Идею заморозить тарифы поддержали и в Государственной думе. Депутаты направили письмо с предложением в кабмин. Напомним, что в апреле с такой же инициативой выступила Федеральная антимонопольная служба.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Госдума во втором чтении одобрила введение индивидуальных тарифов ОСАГО. После принятия закона добросовестные водители станут меньше платить за страховку.
Читайте также
87%
0.15 79.78
0.34
Нашли ошибку?