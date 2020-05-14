Организации Варшавского договора исполнилось 65 лет
Варшавский договор стал ответом западному блоку НАТО. инициаторами подписания варшавского договора стали представители Польши, Чехословакии и ГДР.
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Фото, видео: ТАСС / Соболев Валентин; 5-tv.ru
Сегодня исполняется 65 лет со дня создания организации Варшавского договора, которая была одним из самых известных военных союзов в истории. В Организацию вошли: СССР, Албания, Болгария, Венгрия, ГДР, Польша, Румыния и Чехословакия.
Варшавский договор стал ответом западному блоку НАТО, который появился шестью годами ранее. Примечательно, что инициаторами подписания варшавского договора стали представители Польши, Чехословакии и ГДР. Они опасались угрозы со стороны вошедшей в НАТО Федеративной республики Германии. Командующим объединенными вооруженными силами стран участниц договора стал один из маршалов победы — Иван Конев.
Свое действие договор прекратил через пол года после распада СССР, в июле 1991 года.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава МИД Польши признал главную роль СССР в победе над Германией.
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