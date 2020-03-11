Глава МИД Польши признал главную роль СССР в победе над Германией

Польша признает главную роль СССР в победе над фашистской Германией и расхождений в толковании его заслуг во Второй Мировой войне между странами нет. Об этом заявил в интервью РБК министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович.

«Мы признаем огромную, даже главную роль Советского Союза в победе над фашистской Германией, а также огромные жертвы его народов», — сказал глава польского МИД.

Он также отметил, что ответственность за развязывание мировой войны несомненно лежит на Германии. В то же время, по словам Чапутовича, Москва и Варшава по-разному смотрят на роль пакта Молотова-Риббентропа и секретного протокола к нему.

«Говоря простыми словами, это было соглашение Гитлера со Сталиным, на основании которого 17 сентября [1939 года] СССР напал на территорию Польши. Для нас эти вещи очевидны, но российское общество до конца их не осознает», — заявил Яцек Чапутович.

В конце прошлого года, как рассказывал 5-tv.ru, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал СССР союзником нацистской Германии, а главной целью пакта Молотова-Риббентропа — уничтожение Польши. А 9 января польский сейм одобрил резолюцию, в которой назвал СССР виновным в развязывании Второй мировой войны наравне с Германией. Недавно Владимир Путин назвал такую трактовку истории «фигней» и «чушью собачьей».