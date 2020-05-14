«Нежнейшая!» — Арзамасова подобрала образ утонченной гимназистки
Поклонники утонули в голубых глазах звезды «Папиных дочек».
Закрыть
Смотрите также:
Как Анатолий Вассерман выглядел в молодости? — фото
Без макияжа и в пижаме: Галкин показал, как Пугачева праздновала Пасху
Через несколько дней после развода бывший муж Лолиты показал свою новую семью
Россиян предупредили о майском снеге
В Роспотребнадзоре обозначили «финальную точку» в снятии ограничений в РФ
Как узнать имя будущего мужа по дате рождения
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 13 мая, для всех знаков зодиака
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 11 по 17 мая
Может ли вирус оставаться на волосах и почему важно носить головные уборы?
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 8 мая, для всех знаков зодиака
Фото, видео: Instagram @liza_arzamasova, @the.maksimov
Актриса Елизавета Арзамасова снискала в Instagram славу одной из самых целомудренных звезд. В свои 25 лет Галина Сергеевна из ситкома «Папины дочки» не зарабатывает популярность демонстрацией прелестей своего тела. Редкий раз ее можно увидеть в платье с глубоким декольте. А откровенному нижнему белью для фотосессий она предпочитает более скромные, но не лишенные вкуса одеяния, чем выделяется из массы известных девушек.
Для последнего поста в микроблоге Арзамасова выбрала платье моды конца XIX — начала XX веков, черное с белой вышивкой на груди. Для большего соответствия духу прошлой эпохи она убрала назад волосы и почти не использовала макияж.
Не случайно в комментариях Елизавету сравнили с гимназисткой. Не исключено, что этот образ подобран для роли. В таком виде она могла бы сыграть и няню-волшебницу Мэри Поппинс. По мнению ее поклонников, актриса вполне сгодилась бы на роль леди-Совершенство. Она покорила увидевших снимок одним лишь взглядом голубых глаз.
«Нежнейшая. Глазки очень красивые, завораживающие!»
«Невероятное сочетание красоты, нежности, изысканности и сдержанности! Прекрасный портрет!»
«Вылитая Галина Сергеевна»;
«Как всегда светлое солнечное, а самое главное — нежное фото, Елизавета»;
«Образ утонченной благородной гимназистки», — оценили подписчики в комментариях.
Ранее 5-tv.ru писал, что босая Арзамасова на берегу моря показала, как нужно радоваться жизни.
Читайте также
93%
0.15 79.78
0.34
Нашли ошибку?