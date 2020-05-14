Актриса Елизавета Арзамасова снискала в Instagram славу одной из самых целомудренных звезд. В свои 25 лет Галина Сергеевна из ситкома «Папины дочки» не зарабатывает популярность демонстрацией прелестей своего тела. Редкий раз ее можно увидеть в платье с глубоким декольте. А откровенному нижнему белью для фотосессий она предпочитает более скромные, но не лишенные вкуса одеяния, чем выделяется из массы известных девушек.

Для последнего поста в микроблоге Арзамасова выбрала платье моды конца XIX — начала XX веков, черное с белой вышивкой на груди. Для большего соответствия духу прошлой эпохи она убрала назад волосы и почти не использовала макияж.

Instagram @liza_arzamasova

Не случайно в комментариях Елизавету сравнили с гимназисткой. Не исключено, что этот образ подобран для роли. В таком виде она могла бы сыграть и няню-волшебницу Мэри Поппинс. По мнению ее поклонников, актриса вполне сгодилась бы на роль леди-Совершенство. Она покорила увидевших снимок одним лишь взглядом голубых глаз.

«Нежнейшая. Глазки очень красивые, завораживающие!»

«Невероятное сочетание красоты, нежности, изысканности и сдержанности! Прекрасный портрет!»

«Вылитая Галина Сергеевна»;

«Как всегда светлое солнечное, а самое главное — нежное фото, Елизавета»;

«Образ утонченной благородной гимназистки», — оценили подписчики в комментариях.

Ранее 5-tv.ru писал, что босая Арзамасова на берегу моря показала, как нужно радоваться жизни.