США смоделировали сброс термоядерной бомбы на Москву

В США смоделировали взрыв термоядерной бомбы мощностью в десять тысяч мегатонн над Москвой, сообщает американское издание We Are The Mighty.

Моделирование было проведено на симуляторе NukeMap, позволяющем оценить, какими будут последствия взрыва бомбы максимальной мощностью до 100 мегатонн.

Результаты испытания показали, что реальный взрыв привел бы к выпадению ядерных осадков на расстоянии до полутора тысяч километров от российской столицы. Использование бомбы большей мощности вызвало бы необратимые последствия на территориях таких стран как Франция, Германия, Великобритания и других соседних государств.

Работу над такой бомбой в XX веке вел физик Эдвард Теллер. Тогда власти США отказались от окончания ее разработки, так как ее применение могло привести к гибели миллионов людей, а ее взрыв над Советским Союзом привел бы к катастрофическим последствиям в странах Западной Европы и США.

Сегодня ученые высказывают надежду, что никому в мире не придет в голову заканчивать разработки Теллера и испробовать оружие в действии.

«Теоретически такое оружие возможно. Но хотелось бы надеяться, что никто не сможет собрать такую команду людей, которым бы хватило ума спроектировать оружие и глупости создать его», — говорится в публикации.

