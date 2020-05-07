США смоделировали сброс термоядерной бомбы на Москву

Исследователи выразили надежду, что никто в мире не создаст оружие такой мощности, способное разнести половину континента.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: ТАСС / Михаил Метцель

В США смоделировали взрыв термоядерной бомбы мощностью в десять тысяч мегатонн над Москвой, сообщает американское издание We Are The Mighty.

Моделирование было проведено на симуляторе NukeMap, позволяющем оценить, какими будут последствия взрыва бомбы максимальной мощностью до 100 мегатонн.

Результаты испытания показали, что реальный взрыв привел бы к выпадению ядерных осадков на расстоянии до полутора тысяч километров от российской столицы. Использование бомбы большей мощности вызвало бы необратимые последствия на территориях таких стран как Франция, Германия, Великобритания и других соседних государств.

Работу над такой бомбой в XX веке вел физик Эдвард Теллер. Тогда власти США отказались от окончания ее разработки, так как ее применение могло привести к гибели миллионов людей, а ее взрыв над Советским Союзом привел бы к катастрофическим последствиям в странах Западной Европы и США.

Сегодня ученые высказывают надежду, что никому в мире не придет в голову заканчивать разработки Теллера и испробовать оружие в действии.

«Теоретически такое оружие возможно. Но хотелось бы надеяться, что никто не сможет собрать такую команду людей, которым бы хватило ума спроектировать оружие и глупости создать его», — говорится в публикации.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что США успешно испытали планирующую гиперзвуковую ракету.

Читайте также

+12° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 35%
74.12
0.15 80.06
0.94
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:59
Маски, перчатки, дезинфекция: как гипермаркеты усиливают меры безопасности
15:52
Супермодель Кара Делевинь рассталась с актрисой Эшли Бенсон
15:43
В пресс-службе Липецкой области объяснили слова губернатора о «разгоне людей»
15:38
Нет маски? Плати штраф! Во сколько москвичам обойдется отсутствие средств защиты
15:31
ЦБ оценил потери России от нерабочего месяца из-за коронавируса
15:27
США смоделировали сброс термоядерной бомбы на Москву

Сейчас читают

Может ли вирус оставаться на волосах и почему важно носить головные уборы?
В каких девчонок по знаку зодиака влюбляются с первого взгляда
Сын миллиардера Босова прокомментировал самоубийство отца

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок