Производство американских истребителей F-35 срывается из-за российских С-400

Военные службы США и их международные партнеры рискуют не получить купленные ими боевые самолеты пятого поколения.

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Фото, видео: ТАСС / Zuma\TASS, Jensen Stidham; www.globallookpress.com / MOD Russia

Серийное производство американских истребителей пятого поколения F-35 Lightning II оказалось под угрозой срыва. Об этом сообщил портал Breaking Defense.

Причина проблем заключается в отсутствии поставок множества деталей для сборки истребителей. Комплектующие производили в Турции, однако страна была исключена из программы создания самолетов после покупки российских зенитных ракетных систем С-400 «Триумф».

Издание пишет со ссылкой на отчет, подготовленный для правительства США, что в общей сложности Турция производила 1020 различных видов деталей для F-35. Производитель истребителя — американская компания Lockheed Martin — нашла новых поставщиков для 1005 комплектующих самолета. Однако оставшиеся 15 ключевых видов деталей до сих пор не выпускаются в нужном объеме.

«Хотя подрядчик меняет производственные процессы для решения проблем, многое ему еще только предстоит сделать. Если руководство программы не учтет имеющиеся риски, военные службы и международные партнеры рискуют не получить приобретенный ими самолет», — пишет портал.

Как сообщал 5-tv.ru, Турция рассчитывала получить от США истребители пятого поколения F-35, а также закупила российские системы С-400. Вашингтон выдвинул Анкаре ультиматум: если она не откажется от российских зенитных ракетных комплексов, то не получит самолеты. Ожидается, что Турция полностью введет С-400 в действие в апреле 2020 года.

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