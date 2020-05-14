Самолет пытались посадить на оживленную трассу, однако при заходе на посадку он задел провода, упал и загорелся в нескольких метрах от дороги.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Bilderbuch / Design Pics; 5-tv.ru

В США разбился легкомоторный учебный самолет. Момент катастрофы попал в объектив камеры видорегистратора. Из-за возникшей неисправности самолет пытались посадить на оживленную трассу, однако при заходе на посадку он задел провода, упал и загорелся в нескольких метрах от дороги.

В кабине находились два человека, один из пилотов погиб, второй — получил тяжелые травмы.

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