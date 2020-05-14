Телеведущая Регина Тодоренко, прославившаяся в сети благодаря скандалу с семейным насилием, вот уже которую неделю пытается загладить вину. Были и слезы, и видеоролики с извинениями перед жертвами насилия, и даже целый фильм о насущной проблеме. Вот только этого поклонникам звезды, кажется, мало.

Многие из них не верят, что всего за несколько дней можно изменить свою позицию от «А что сделала ты, чтобы он тебя не бил?» до «Теперь я буду заниматься этой проблемой». Фолловеры не раз вызывали Регину на открытый разговор… и он состоялся.

В интервью «Медузе» Тодоренко объяснила, что ее неоднозначная позиция по этому вопросу — результат страшных детских воспоминаний, а также личного опыта взаимоотношений с мужчинами. Оказалось, звезда посвятила годы своей жизни молодому человеку, который по факту являлся тем самым страшным абьюзером.

«Мне было 20 лет. <…> У меня был молодой человек, который очень сильно меня ревновал. Ревновал ко всему: к столбу, к стулу… Как-то мы гуляли, и ко мне подошел поклонник, попросил сфотографироваться. На что мой молодой человек забрал у парня телефон и вытащил пистолет — у него было с собой оружие, — направил на нас и сказал: „Так, ты от нее отойди, а ты сюда встала быстро“», — вспоминала Регина.

А также добавила, что ей только и оставалось, что перевести неловкую ситуацию в шутку.

«Я улыбнулась и сказала: „Ой, ну чего ты, ну перестань“. Я сказала так, будто это было окей. Это настолько вшито в мозг, что „Ой, ничего страшного, это не агрессия, ладно-ладно, покричит и перестанет“. И сейчас я думаю: господи, а что бы со мной стало, если бы я осталась в этих больных отношениях?» — с содроганием заметила телеведущая.

Instagram @reginatodorenko

Понимание всего ужаса происходящего к Регине, к сожалению, пришло только сейчас. Звезда отмечала, что раньше подобное поведение человека не воспринимала как агрессию. Но сегодня, пообщавшись с жертвами насилия лицом к лицу, прониклась проблемой и готова бросить все усилия, лишь бы помочь несчастным женщинам.

«Раньше я многого не замечала, потому что некоторые вещи, которые у тебя на подкорке, ты воспринимаешь как нормальные. Это самое обидное», — подытожила Регина.

Абьюзивные отношения — уничижительные взаимоотношения, в которых один из партнеров доводит другого до крайней степени морального и физического истощения. При этом абьюзер или «насильник» проявляет себя не сразу. В начале отношений он тщательно скрывает бестактное поведение за банальной ревностью или сложным характером. Однако позже «жертва» понимает, что любая ссора заканчивается не только долгим молчанием, а синяками и ссадинами.

Психологи предупреждают: если вовремя не выйти из абьюзивных отношений, велик риск не просто потерять себя как личность, но и распрощаться с жизнью.

Ранее 5-tv.ru назвал общие черты всех жертв домашнего насилия.