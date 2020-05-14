Балконы на нескольких этажах полыхают в элитном доме в Москве
| Игорь Рязов Происшествия 13
Очевидцы сообщают, что обеспокоенные жильцы дома просят о помощи.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев
Мощный пожар произошел в восьмиэтажном доме № 32 на Фрунзенской набережной в Москве. Об этом сообщают очевидцы.
Оценки очевидцев разнятся: кто-то говорит про открытое горение четырех этажей, кто-то увидел огонь на балконах только на четвертом, пятом и шестом этажах. Судя по всему, пламя поднимается.
Жильцы просят о помощи. Площадь пожара и число пострадавших уточняются.
Отмечается, что горящий дом относится к элитным — так называемая «сталинка».
Ранее 5-tv.ru публиковал видео пожара в квартире на юге Москвы, который начался после громкого хлопка.
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