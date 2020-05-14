Спецоперация проходит в Сунженском районе республики.

В Ингушетии ищут причастную к теракту в «Домодедово» банду

Фото: www.globallookpress.com / Andrey Arkusha

Причастную к теракту в аэропорту «Домодедово» 24 января 2011 года банду Аслана Батюкаева ищут в Ингушетии. Как сообщает сайт KP.RU со ссылкой на собственный источник, силовики проводят спецоперацию в лесах Сунженского района республики неподалеку от границы с Чечней.

По некоторым данным, злоумышленники могут скрываться в долинах рек Асса и Фортанга. В настоящее время в предгорных районах Ингушетии введены ограничения на посещение лесов из-за проводимых оперативных мероприятий. Местному населению рекомендовано воздержаться от прогулок по закрытой местности.

Аслан Батюкаев и Доку Умаров являются фигурантами уголовного о теракте в московском «Домодедово». В результате действий злоумышленников в январе 2011 погибли 37 человек. Тогда лидеры незаконных бандформирований опубликовали ролик, в котором взяли на себя ответственность за теракт в аэропорту.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что трудового мигранта задержали за призывы к совершению терактов силовики Хабаровска.

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