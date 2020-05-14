«Локомотив» объявил о расторжении контракта с Семиным

Легендарный тренер футбольного клуба «Локомотив» объявил о завершении карьеры. 73-летний Юрий Семин не стал продлять контракт с командой и покинет пост уже 31 мая. Информация об этом была опубликована сегодня, 14 мая, на сайте клуба.

«Совет директоров и менеджмент клуба выражают огромную благодарность и признательность Юрию Павловичу Семину за его многолетнюю работу в „Локомотиве“. С его именем связаны самые яркие победы в истории клуба. Юрий Семин навсегда останется в сердцах всех болельщиков „Локомотива“. Желаем Юрию Павловичу сил, здоровья и благополучия!» — говорится в сообщении.

Оказалось, что вопрос о том, кто будет дальше вести команду за собой, открытым был недолго. Путем нехитрых размышлений Совет директоров «Локомотива» принял единогласное решение избрать на пост главного тренера клуба серба Марко Николича.

«Специалист приступит к выполнению своих обязанностей с 1 июня 2020 года. Желаем Марко успешной работы и больших побед!» — отмечается на сайте.

Известно, что Николич ранее был задействован сразу в нескольких проектах. Так, он несколько лет проработал в «Раде», «Партизане» и «Войводине». Кроме того, не раз подписывал контракты с иностранными коллегами. В числе прочих, венгерский клуб «Фехервар», а также словенская «Олимпия». В сезоне-2016/17 он был признан лучшим тренером сезона в Сербии. С последнего поста Марко ушел в конце 2019 года.

Юрий Семин — советский футболист и тренер, обладатель званий мастера спорта и заслуженного тренера РСФСР. Спортсмен четыре раза назначался на должность главного тренера ФК «Локомотив». Под руководством Семина клуб не раз становился чемпионом. Так, в копилке красно-зеленых три победы на чемпионате России, шесть Кубков и три Суперкубка страны.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что послужило причиной «отставки» Юрия Семина и почему «Локомотив» мечтал избавиться от главного тренера.