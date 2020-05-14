Скандальное противостояние Даны Борисовой и Алены Кравец подошло к неожиданной развязке. Как писал 5-tv.ru, недавно модель заявила, что обнаружила пикантное видео телеведущей в телефоне супруга. Та позировала с голой грудью и признавалась ему в любви. Миллионер Руслан Кравец в разговоре с женой назвал это сообщение от Борисовой провокацией. Чтобы вывести мужа на чистую воду, Кравец приняла участие в телешоу на Первом канале.

В эфире программы Дана рассказала, что несколько лет состоит в любовной связи с Русланом. Известно, что с Аленой ее связывает давняя вражда, но Борисова заверила, что модель ей безразлична, в отличие от ее мужа. Пришедший в студию бизнесмен еще раз указал, что ведущая его оболгала, а познакомился он с ней лишь после отправленного ему видео. На протяжении всей программы он отрицал роман с теледивой.

В финале выпуска всех троих проверили на детекторе лжи. Эксперты подтвердили, что слова Руслана — правда. Ко всеобщему удивлению созналась и Дана. На вопрос, вступала ли она в интимную связь с мужем Алены Кравец, Борисова ответила «нет». Зачем все это время она водила присутствующих за нос, звезда не сообщила. Сидящие в студии психологи предположили, что она хотела вызвать ревность модели.

В интервью 5-tv.ru на следующий день после выхода программы в эфир Борисова призналась, что подозрения экспертов программы о ее намерениях оказались верными.

«Не отправляла я ему никаких видео интимного характера, и вчера передача показала, что ни в каких интимных отношениях я с ним не состояла. А придумала всю эту историю, чтобы позлить Алену, с которой у нас давнишняя неприязнь. Он мне даром не нужен — этот ее муж-миллионер. Я его один раз в жизни видела за декорациями, вот и все», — уточнила Дана.

После выхода программы в эфир Алена опубликовала очередной гневный пост, посвященный Борисовой. Ее она назвала «беспринципной хайповщицей» и попросила «неадекватную даму» оставить ее и супруга в покое.

«Уже все поняли, что это было шоу. Ко всему надо с юмором и проще относиться. Тем более, когда на телевидении работаешь. А то, что она вчера километры какой-то ерунды написала — ну, без комментариев», — ответила на это теледива.

Тем не менее, фраза Борисовой о том, что она «не отправляла видео» интимного характера мужу Кравец, порождает новый вопрос. Если не отправляла, как Алена и Руслан могли увидеть эту запись в его телефоне? Значит, либо Дана оговорилась, либо в эфире программы и в Instagram зрители увидели театр не одного актера, а всех троих. Не исключено, что главная разгадка еще впереди.

Ранее 5-tv.ru писал, что Дана Борисова рассказала о занятии эскортом.