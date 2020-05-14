Телеведущая заявила о романе с мужем модели.

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Фото, видео: Instagram @kravetsalena; @danaborisova_official

Скандал с двумя известными блондинками Даной Борисовой и Аленой Кравец, взорвал сеть. Недавно модель заявила, что обнаружила пикантное видео телеведущей в телефоне супруга. Та позировала с голой грудью, благодарила за подаренные ей цветы и признавалась собеседнику в любви.

Instagram @kravetsalena

Помимо видеоролика в телефоне мужа Кравец якобы нашла стертые текстовые сообщения в переписке с телеведущей и одно голосовое сообщение, в котором он просил ее ничего не присылать ему на телефон, чтобы не подставлять.

Поначалу Кравец впала в отчаяние и пожаловалась подписчикам в Instagram, что ее муж связался с «наркоманкой». Девушка сквозь слезы ругала соперницу и переживала, что муж ее обманул.

Чтобы вывести неверного супруга на чистую воду, модель обратилась в программу Первого канала. Пришла туда и Борисова. Сам миллионер Руслан Кравец первую половину выпуска наблюдал за их словесными баталиями из-за кулис.

Дана рассказала, что познакомилась с бизнесменом на съемках этой же программы несколько лет назад. После эфира они пообщались, вскоре после этого у них начался роман. По словам Борисовой, Руслан не был доволен интимной жизнью с супругой и изменял ей не только с Даной.

Позже в зал вошел миллионер и заявил, что видео Борисовой — провокация, скриншот стертой переписки — подделка, а голосовое сообщение он отправил после присланного Борисовой видео, где действительно просил больше не скидывать ему ничего подобного. По его словам, с Даной до того сообщения с видео он прежде не общался.

В финале выпуска всех троих проверили на детекторе лжи. Как заключили эксперты, Борисова сказала неправду об интимной связи с Русланом, чтобы вызвать ревность у Алены, с которой ее связывает давняя вражда.

Ранее 5-tv.ru писал, что Дана Борисова рассказала о занятии эскортом.

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